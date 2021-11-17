В России обещают "разгромить" ВСУ за 50 минут: подробности

Российский военный заявил, что не представляет, что Россия может напасть на Украину первой

Российские СМИ растиражировали громкое заявление высокопоставленного источника — капитана первого ранга в отставке, который рассказал о действии российской армии, если Киев решит напасть на аннексированный Крым. И хоть угроза на самом деле исходит вовсе не от Украины, пропутинские каналы преподнесли тему иначе.

По информации пропагандистских СМИ РФ, если Украина нападет на Крым, то "Черноморский флот произведет полную нейтрализацию всех военных кораблей и береговой военной инфраструктуры противника". На это стране-агрессору понадобится якобы от 50 минут до 10 часов.

Источник, который не называет свое имя, говорит, что при угрозе на полуострове развернут "пузырь запрета доступа", а противостоять ВСУ якобы будут все, включая менее обученные войска — "москитный флот".

Интересно, что капитан первого ранга говорит, что "не представляет ситуации, когда Россия сама бы атаковала первой, а не действовала реактивно".

Отметим, что ситуация искажена в точности до наоборот: скопление российских войск у границы с Украиной становится всё более явным. В конце октября и начале ноябре о нем просто писали западные СМИ. Затем последовали соответствующие заявления представителя Пентагона Джона Кирби и визит в Москву по этому поводу главы ЦРУ Билла Бернса. Не осталась в стороне Великобритания, заявив о готовности разместить своих спецназовцев и десантников в Украине на фоне российского "бряцанья оружием у наших границ".

"Телеграф" разбирался, почему эскалация происходит именно сейчас и к чему может привести.