Російський військовий заявив, що не уявляє, що Росія може напасти на Україну першою

Російські ЗМІ розтиражували гучну заяву високопоставленого джерела — капітана першого рангу у відставці, який розповів про дії російської армії, якщо Київ вирішить напасти на анексований Крим. І хоча загроза насправді походить зовсім не від України, пропутинські канали піднесли тему інакше.

За інформацією пропагандистських ЗМІ РФ, якщо Україна нападе на Крим, то "Чорноморський флот здійснить повну нейтралізацію всіх військових кораблів та берегової військової інфраструктури супротивника". На це країні-агресору знадобиться нібито від 50 хвилин до 10 години.

Джерело, яке не називає своє ім’я, каже, що при загрозі на півострові розгорнуть "пузир заборони доступу", а протистояти ЗСУ нібито будуть усі, включаючи менш навчені війська — "москітний флот".

Цікаво, що капітан першого рангу каже, що "не уявляє ситуації, коли Росія сама б атакувала першою, а не діяла реактивно".

Зазначимо, що ситуація спотворена в точності до навпаки: скупчення російських військ біля кордону з Україною стає дедалі явнішим. Наприкінці жовтня та на початку листопада про нього просто писали західні ЗМІ. Потім були відповідні заяви представника Пентагону Джона Кірбі і візит до Москви з цього приводу глави ЦРУ Білла Бернса. Не залишилася осторонь Великобританія, заявивши про готовність розмістити своїх спецназівців та десантників в Україні на тлі російського "брязкання зброєю біля наших кордонів".

"Телеграф" розбирався, чому ескалація відбувається саме зараз і до чого може спричинити.