Розвідка США назвала терміни нападу РФ на Україну

Нові дані з’явилися напередодні запланованої розмови Джо Байдена та Володимира Путіна.

Західні ЗМІ повідомляють, що у США побоюються вторгнення Росії до України вже на початку 2022 року. Про можливість ескалації конфлікту вже неодноразово заявляли і іноземна преса, і українські високопосадовці. Останні озвучені дані американської розвідки планується дислокація 175 тисяч російських військових поблизу кордону.

Джерело Associated Press повідомило, що майже половина з них вже розміщена.

За словами чиновника, який побажав залишитися анонімним, йдеться про плани переміщення сотні тактичних батальйонних груп із технікою, бронемашинами та артилерією.

За даними CNN, РФ не просто стягує війська, а забезпечує шляхи постачання та медпідрозділи. За їхніми даними, частини в районі кордону здатні забезпечити постачання передової протягом 7-10 днів.

За інформацією журналістів AP, експерти не можуть точно оцінити ймовірність вторгнення через те, що українська армія стала більш боєздатною, і західні санкції можуть завдати економіці РФ серйозного удару.

Глава США Джо Байден також повідомив напередодні, що робитиме кроки щодо стримування російської агресії. Своєю чергою, лідер Росії Володимир Путін хоче домогтися гарантій, що Україна не стане членом НАТО.

Західні ЗМІ також говорять про інформаційну атаку. Раніше "Телеграф" писав, що політексперти попереджали про зростаючий медіатиск з боку РФ. Однією з його цілей називали підписання угоди Путіна з Байденом.

Відзначимо, що матеріал написаний за даними із авторитетних джерел і не є анонсом події.