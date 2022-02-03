Резников оценил угрозу вторжения РФ и рассказал, где теробороне брать оружие в случае атаки

Украинская разведка существенных изменений на границах с Россией не зафиксировала.

В Министерстве обороны считают, что эскалация со стороны России на украинских границах очень низкая, однако при этом в Украине продолжают формировать территориальную оборону, которую обеспечат оружием.

Об этом во время брифинга в четверг, 3 февраля, заявил министр обороны Алексей Резников.

По его словам, украинская разведка внимательно следит за перемещением российских войск на украинские границы и фиксирует все изменения. За последнее время существенных изменений на границах не произошло и формирований каких-либо группировок не наблюдается.

"Вероятность значительной эскалации по состоянию на сегодняшний день рассматривается как низкая", — отметил Резников.

В то же время, по словам министра, в Украине продолжают формировать силы территориальной обороны. Сейчас проходит первый этап, по планам которого набрать 10 тысяч профессиональных военных.

"Это набор 10 тысяч профессиональных военных, которые будут именно военными ВСУ и они будут создавать командно-штабное украинское ядро сил территориальной обороны, ведь это часть ВСУ", — рассказал министр.

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Резников отметил, что это не добровольческие дружины и отнюдь не самодеятельность. Набранных военнослужащих расформируют в бригады и батальоны и заключат с ними контракты. А в случае угрозы Украине резервистам даже выдадут оружие.

"Те, кто будет желать подписать такой контракт, тогда за ними будет закреплено штатное оружие и боекомплект… Это штатное оружие, которое будет принадлежать резервисту. В случае необходимости, если будет сигнал тревоги, они должны будут прибыть в воинскую часть, получить оружие и переходить к исполнению задач", — резюмировал глава Министерства обороны.

Отметим, что спутники Maxar Technologies все же зафиксировали перемещение военной техники РФ поближе к Украине. Речь о ракетных комплексах "Искандер-М", которые были замечены на полигоне "Осиповичи" под Минском. С этой точки они могут поражать цели в Киеве, Львове и даже в Варшаве и Вильнюсе.

Также "Телеграф" сообщал, что в сети появилась новая карта дислокации российских войск на границе с Украиной, которых в феврале 2022 года накопилось беспрецедентное количество. Да, на карте можно увидеть 87 баз россиян, которые находятся максимально близко к нашим границам.