Россияне стянули поближе к Украине ракеты: обнародованы новые фото со спутника

На фото заметна активность личного состава армии РФ, а на полигонах отрабатывают сценарии боевых операций, применяя артиллерию

Невзирая на заявления РФ о том, что атаковать Украину они якобы не собираются, на границах с нашей страной продолжают развертывать палатки и стягивать военную технику, в частности — ракетные комплексы "Искандер-М".

Фотофакты всего описанного выше обнародовал в "Твиттере" корреспондент Buzzfeed Кристофер Миллер, опираясь на снимки со спутников компании Maxar Technologies.

Так, судя по фото, Россия увеличивает свое присутствие в Беларуси. Почти на всех снимках видна активность личного состава, а на полигонах отрабатывают сценарии боевых операций, применяя артиллерию.

В частности, на полигоне "Осиповичи", который находится под Минском, заметили комплексы "Искандер-М". Из этой точки они могут поражать цели в Киеве, Львове, и даже в Варшаве и Вильнюсе.

Напомним, что в сети появилась новая карта дислокации российских войск на границе с Украиной, которых в феврале 2022 года скопилось беспрецедентное количество. Так, на карте можно увидеть 87 баз россиян, которые находятся максимально близко к нашим границам.