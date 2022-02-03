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Росіяни стягнули ближче до України ракети: оприлюднено нові фото з супутника

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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На фото — база поблизу Курська, яка загрожує Харкову та Сумам Новина оновлена 03 лютого 2022, 12:00
На фото — база поблизу Курська, яка загрожує Харкову та Сумам

На фото помітна активність особового складу армії РФ, а на полігонах відпрацьовують сценарії бойових операцій, застосовуючи артилерію

Незважаючи на заяви РФ про те, що атакувати Україну вони нібито не збираються, на кордонах з нашою країною продовжують розгортати намети та стягувати військову техніку, зокрема ракетні комплекси "Іскандер-М".

Фотофакти всього описаного вище оприлюднив у Твіттері кореспондент Buzzfeed Крістофер Міллер, спираючись на знімки з супутників компанії Maxar Technologies.

Так, судячи з фото, Росія збільшує свою присутність у Білорусі. Майже на всіх знімках помітна активність особового складу, а на полігонах відпрацьовують сценарії бойових операцій, застосовуючи артилерію.

Зокрема, на полігоні "Осиповичі" під Мінськом помітили комплекси "Іскандер-М". З цієї точки вони можуть вражати цілі у Києві, Львові, і навіть у Варшаві та Вільнюсі.

Нагадаємо, що в мережі з’явилася нова карта дислокації російських військ на кордоні з Україною, яких у лютому 2022 року накопичилася безпрецедентна кількість. Так, на карті можна побачити 87 баз росіян, які знаходяться максимально близько до наших кордонів.

Теги:
#Росія #Білорусь #Війна #Ракети
На фото — база поблизу Курська, яка загрожує Харкову та Сумам
Суспільство
Росіяни стягнули ближче до України ракети: оприлюднено нові фото з супутника
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
На фото — база поблизу Курська, яка загрожує Харкову та Сумам
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