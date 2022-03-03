Укр

Под Одессой сбили еще один самолет оккупантов: видео и детали

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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В Затоке сбили российский самолет Новость обновлена 03 марта 2022, 15:55
В Затоке сбили российский самолет

Захватчики потеряли очередной самолет.

В четверг, 3 марта, на восьмой день полномасштабного вторжения рф в Украину в Одесской области был сбит вражеский самолет.

Об этом сообщает telegram-канал народного депутата Алексея Гончаренко ("Европейская солидарность").

Сообщается, что украинская ПВО сбила вражеский самолет, однако пилот успел катапультироваться, сейчас идут его поиски. Целью захватчика была электроподстанция.

"В Затоке было неспокойно. Вражеский самолет пытался обстрелять электроподстанцию. Но наши ПВО сработали на "отлично"! Пилот катапультировался, его ищут", — гласит сообщение под видео.

Напомним, 3 марта украинская ПВО открыла прицельный огонь по российскому истребителю Су-34 на территории Донецкой области. Известно, что он выполнял задачи по бомбардировке мирных украинских городов. В итоге самолет был сбит в районе Волновахи.

Ранее сообщалось, что в Украине был ликвидирован десантник и генерал-майор Андрей Суховецкий. Кроме того, в четверг ВСУ вернули под контроль границу с россией в одной из областей. К слову, российское имущество в Украине планируют национализировать.

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#Украина #Россия #Война с Россией
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