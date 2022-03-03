Укр

Российские солдаты знали, что идут на войну: появились доказательства

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Пленные Новость обновлена 03 марта 2022, 18:03
Пленные

Российские солдаты знали свои боевые задачи.

Российское вторжение в Украину продолжается восьмой день. путинские войска продолжают обстреливать города Украины.

По меньшей мере уже 9 тысяч российских оккупантов умерли за неделю вторжения на украинской земле. Оккупанты массово здаются в плен и рассказывают, что они якобы ехали сюда на учения.

Но уже есть доказательства того, что российские солдаты знали правду о вторжении в Украину.

Об этом заявил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, добавив соответствующее фото.

"Российские солдаты знали, что идут не на учебу, а на войну. Может не все, но эти – точно, — добавил он", — сказано в сообщении.

Напомним, "Укрзалізниця" предоставила Вооруженным Силам Украины вагоны-рефрижераторы для вывоза погибших российских оккупантов.

Отметим, что военное руководство рф провело мобилизацию на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и формирует подразделения в составе 1 и 2 армейских корпусов для штурма населенных пунктов на подконтрольной Украине территории.

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#Россия #ВСУ
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