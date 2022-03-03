Оккупанты используют мобилизованных из ОРДЛО как "пушечное мясо"

У большинства этих людей есть русские паспорта.

На восьмой день полномасштабной войны с россией, стало известно, что военное руководство рф провело мобилизацию на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и формирует подразделения в составе 1 и 2 армейских корпусов для штурма населенных пунктов на подконтрольной Украине территории.

Об этом сообщает главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook

"Большинство из этих людей имеют у российских паспортов. Сейчас часть наших земляков опрокидывают через территорию Ростовской области, Краснодарский край и временно оккупированный Крым для проведения морской наступательной операции по захвату Одессы. Другую часть вывезли в Белгород для штурма Киева в первом эшелоне в качестве "пушечного мяса", — написал он.

Это военное преступление и вопиющее нарушение Конвенции о защите гражданского населения во время войны. Это также очередное доказательство полного подчинения 1 и 2 АК 8-й армии ВС РФ.

Напомним, что украинская разведка получила информацию о том, что кровавый диктатор владимир путин планирует ввести в россии военное положение с 4 марта.

Как писал "Телеграф", в соцсетях появилось видео, на котором украинские военнослужащие допрашиваю пленных из ОРДЛО.