Укр

"Не ходи ты, Ваня, в Украину": Арестович подвел итоги восьмого дня войны

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Автор
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Алексей Арестович Новость обновлена 03 марта 2022, 23:44
Алексей Арестович

Техника оккупантов уничтожалась десятками.

Восьмой день противостояния Украины российским оккупантам выдался очень сложным, но заканчивать его нужно на оптимистической ноте, поскольку украинским военным удалось разбить несколько колон захватчиков.

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

По его словам, украинские военные под Николаевым гоняли оккупантов целый день, ожидая, когда сгруппируются. Это и произошло в селе Пески на востоке области, после чего наши накрыли их "Градами".

В Херсоне украинские военные накрыли аэропорт, где дислоцировались оккупанты, полностью. Враг потерпел серьезных потерь — там было около 1000 военнослужащих, 20 вертолётов, 200 машин. Арестович уточнил, что остатков никто не считал.

В Гостомеле Киевской области — оккупантов второй раз поймали в уличные бои, побили БМД, а потом накрыли сосредоточение, тоже "Градом".

"Их боеприпасы рвались так, что в бомбоубежищах по соседству, двери заклинило. А не ходи ты, Ваня, в Украину", — резюмировал Алексей Арестович.

Напомним, что по последним данным, число погибших военнослужащих РФ, пришедших на украинскую землю, исчисляется в почти 9 тысяч человек. Однако давление врага пока не уменьшается.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Армия РФ #Потери боевиков #Алексей Арестович
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