Укр

В SWIFT назвали дату отключения российских банков

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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У россиян совсем скоро начнутся серьезные проблемы с финансами Новость обновлена 03 марта 2022, 02:30
У россиян совсем скоро начнутся серьезные проблемы с финансами

Речь об отключении от системы 7 крупных российских банков и их дочерних компаний.

В ответ на российское вторжение в Украину семь крупных банков России отключат от международной платежной системы SWIFT. Санкции начнут действовать уже с 12 марта.

Об этом говорится на сайте SWIFT.

"Мы отключим семь российских организаций (и их дочерние компании в России) от сети SWIFT. Постановление (ЕС от 2 марта 2022 года) требует, чтобы мы отключили определенные организации 12 марта 2022 года, и мы сделаем это соответствующим образом", — говорится в сообщении.

Добавим, что от международной системы будут отключены следующие банки.

  • "Россия";
  • "ВТБ";
  • "Открытие";
  • "Новикомбанк";
  • "ВЭБ РФ";
  • "Промсвязьбанк";
  • "Совкомбанк".

С 12 марта будут введены ограничения на финансовые операции как физических, так и юридических лиц, обладающих более половиной прав на вышеупомянутые банки.

Из-за отключения от SWIFT невозможно будет вносить инвестиции или каким-либо другим способом финансировать проекты, которыми занимается российский фонд прямых инвестиций. Также страну-агрессора ожидает запрет на продажу, снабжение, экспорт или передачу банкнот, деноминированных в евро.

Напомним, что Европейский Союз 26 февраля утвердил второй пакет санкций против России, пошедшей войной на Украину. Они уже существенно ударили по оборонной, технологической, транспортной и банковской сферам.

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#Россия #Банки #SWIFT
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