В SWIFT назвали дату отключения российских банков

Речь об отключении от системы 7 крупных российских банков и их дочерних компаний.

В ответ на российское вторжение в Украину семь крупных банков России отключат от международной платежной системы SWIFT. Санкции начнут действовать уже с 12 марта.

Об этом говорится на сайте SWIFT.

"Мы отключим семь российских организаций (и их дочерние компании в России) от сети SWIFT. Постановление (ЕС от 2 марта 2022 года) требует, чтобы мы отключили определенные организации 12 марта 2022 года, и мы сделаем это соответствующим образом", — говорится в сообщении.

Добавим, что от международной системы будут отключены следующие банки.

"Россия";

"ВТБ";

"Открытие";

"Новикомбанк";

"ВЭБ РФ";

"Промсвязьбанк";

"Совкомбанк".

С 12 марта будут введены ограничения на финансовые операции как физических, так и юридических лиц, обладающих более половиной прав на вышеупомянутые банки.

Из-за отключения от SWIFT невозможно будет вносить инвестиции или каким-либо другим способом финансировать проекты, которыми занимается российский фонд прямых инвестиций. Также страну-агрессора ожидает запрет на продажу, снабжение, экспорт или передачу банкнот, деноминированных в евро.

Напомним, что Европейский Союз 26 февраля утвердил второй пакет санкций против России, пошедшей войной на Украину. Они уже существенно ударили по оборонной, технологической, транспортной и банковской сферам.