Укр

США могут оказать помощь Украине в размере 32,5 млрд долларов — СМИ

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Джо Байден Новость обновлена 03 марта 2022, 14:01
Джо Байден

Наши партнеры выделяют деньги на поддержку страны

Восьмой день войны россии и Украины несет с собой все больше новостей о поддержке нашей страны. Весь цивилизованный мир осуждает циничное вторжение российских войск в Украину, поэтому администрация Байдена просит Конгресс одобрить выделение 32,5 млрд долларов в поддержку Украины.

Об этом сообщает The Washington Post.

Напомним, после полномасштабного вторжения россии на территорию Украины цивилизованные страны мира пошли на мощнейшие санкции, чтобы остановить кровавого диктатора путина, в частности Евросоюз 2 марта отключил крупные банки россии от SWIFT.

Также после начала войны в Украине Евросоюз также наложил персональные санкции на путина и министра иностранных дел российской федерации сергея лаврова. Их иностранные активы были заморожены.

Отметим, что 3 марта украинская и российские делегации проведут второй раунд переговоров о прекращении огня. В Украине заявили, что не будут принимать никаких ультиматумов рф.

Теги:
#Джо Байден
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