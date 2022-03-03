США могут оказать помощь Украине в размере 32,5 млрд долларов — СМИ

Наши партнеры выделяют деньги на поддержку страны

Восьмой день войны россии и Украины несет с собой все больше новостей о поддержке нашей страны. Весь цивилизованный мир осуждает циничное вторжение российских войск в Украину, поэтому администрация Байдена просит Конгресс одобрить выделение 32,5 млрд долларов в поддержку Украины.

Об этом сообщает The Washington Post.

Напомним, после полномасштабного вторжения россии на территорию Украины цивилизованные страны мира пошли на мощнейшие санкции, чтобы остановить кровавого диктатора путина, в частности Евросоюз 2 марта отключил крупные банки россии от SWIFT.

Также после начала войны в Украине Евросоюз также наложил персональные санкции на путина и министра иностранных дел российской федерации сергея лаврова. Их иностранные активы были заморожены.

Отметим, что 3 марта украинская и российские делегации проведут второй раунд переговоров о прекращении огня. В Украине заявили, что не будут принимать никаких ультиматумов рф.