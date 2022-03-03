Зеленский обратился к солдатам рф: "Иди домой, защищай русскоязычных там"

Спустя два года после начала пандемии коронавируса Украину атаковал другой "вирус"

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение, приуроченное к первой неделе борьбы с российской агрессией.

Его он опубликовал на своих страницах в соцсетях утром 3 марта, сообщает "Телеграф".

Президент заявил, что два года назад в Украину пришел COVID-19, а ровно неделю назад, 24 февраля, страну атаковал другой вирус.

"Острый припадок агрессии, мания величия, мания преследования, тяжелые психологические комплексы и как следствие, — ракетные комплексы. Реактивная артиллерия, танки и другая бронетехника просто как саранча", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что первые дни борьбы были тяжелыми, но украинцы выстояли, а значит так дальше и будет.

Киев, Херсон, Изюм, Чернигов, Сумы, Николаев держат оборону, оккупанты хотят уничтожить Одессу, но увидят лишь дно Черного моря.

Враг попытался уничтожить Успенский собор в Харькове, но украинцы восстановят его, и нет такого бункера, в котором россияне могли бы спрятаться от ответа Бога.

"Даже если вы уничтожите все наши соборы и церкви, вы не уничтожите нашей искренней веры, — подчеркнул Зеленский. — Учите слова "репарации" и "контрибуции". Вы возместите все, что сделали против Украины. В полном объеме".

"Вы пришли разрушать наши города. Уничтожать наших людей. Забирать у нас все, что нам дорого. Вы отрезаете мирным жителям Украины электричество, воду, отопление. Вы оставляете людей без еды и лекарств. Вы расстреливаете маршруты, по которым можно провести эвакуацию. Нет такого оружия, которое бы вы не использовали против украинцев. А теперь вы выходите и рассказываете своим пропагандистам, что вы собираетесь послать в Украину так называемые "гуманитарные колонны"… Запомните, безбожники: Когда миллионы людей проклинают, вам нечем спасаться.

Украинцы во всех регионах нашего государства, обожженных войной, получат от нас все необходимое. Координационные штабы работают на полную. Настоящие гуманитарные грузы – в пути. Наше правительство уже подготовило программу специальной помощи для всех украинцев, упустивших возможность работать. Каждый наемный работник, каждый ФЛП, каждый наш гражданин Украины, у которого Россия забрала возможность работать, получит по шесть с половиной тысяч гривен без всяких условий. Специально подчеркиваю для украинцев старшего возраста. Несмотря на войну, мы обеспечиваем полную выплату пенсий. Проиндексированных пенсии. Как и должно быть по закону. С 1 марта пенсии для украинцев проиндексированы на 14%. Деньги уже ушли в банки. Все выплаты будут произведены полностью.

Украина каждый день получает оружие от наших партнеров. От настоящих друзей. Ежедневно все больше и больше мощного оружия. Украина уже встречает иностранных добровольцев, которые приезжают в наше государство. Первые из шестнадцати тысяч. Они едут защищать свободу. Защищать жизнь. Для нас. Для всех. И это будет успешно. Я в этом уверен.

Мы пережили в своей истории и на своей родной земле две мировые войны, три голодомора, Холокост, Бабий Яр, Большой террор, взрыв в Чернобыле, оккупацию Крыма и войну на востоке нашего государства. У нас нет огромной территории – от океана до океана, нет ядерного оружия, мы не заполняем мировой рынок нефтью и газом. Но у нас есть наши люди и земля. И для нас – это золото. Именно за это мы боремся. Нам нечего терять, кроме собственной свободы и собственного достоинства. Для нас это самое большое сокровище. Нас столько раз хотели уничтожить. Но не смогли. Хотели стереть с лица земли. Но не удалось. Били в спину. Мы стоим на ногах. Хотели, чтобы мы молчали. Но нас услышал весь мир. Мы прошли столько всего! И если кто-то думает, что, преодолев все это, украинцы – все мы – испугаемся, сломаемся или сдадимся, он просто ничего не знает о нас, об Украине. И ему нечего делать здесь среди нас. Он чужой. Иди домой. К себе домой. Защищать собственных русскоязычных людей. Не по всему миру. А у себя дома – там тоже не мало, около 150 миллионов. А тут…

Слава Украине!", — говорится в обращении.

Как сообщал "Телеграф", ранее Зеленский заявлял, что россияне не успевают вывозить из Украины тела своих военных.