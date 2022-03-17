Російським танкам "зриває башту" та окупанти ганебно біжать: яскраві фото з передової
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Російські військові розбігаються в страху перед ЗСУ
Українські військові вже 22-й день продовжують героїчно давати відсіч російським окупантам і ворог зазнає великих втрат особового складу та військової техніки.
Результатами роботи з передовою ранком 17 березня похвалилися в Генеральному штабі Збройних сил України, повідомляє "Телеграф".
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"Від пейзажів України та дій її захисників у російських окупантів просто "зриває башту". Вибачайте — світлин багато, вибрали трохи. Слава Україні!", — прокоментували фото розбитої ворожої техніки в Генштабі.
Більше того, виявилося, що після демонстрації ефективної роботи української армії інші росіяни масово лякаються та тікають від зіткнень, ганебно кидаючи військову техніку.
Зокрема, такі трофеї дісталися бійцям 128-ї бригади, — БМП-1 і буксована протитанкова гармата МТ-12 "Рапіра".
"Все ціленьке і придатне для бойових завдань. Відтепер з них битимуть колишніх господарів", — обіцяють українські військові.
Як повідомляв "Телеграф", на ранок 17 березня росіяни втратили вже близько 14 тисяч людей в Україні, і британська розвідка офіційно заявила, що їхнє вторгнення застопорилося на всіх напрямках.
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