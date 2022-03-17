Рус

Російським танкам "зриває башту" та окупанти ганебно біжать: яскраві фото з передової

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
2168
Рахунок знищеної та захопленої техніки вже давно пішов на тисячі Новина оновлена 17 березня 2022, 11:33
Рахунок знищеної та захопленої техніки вже давно пішов на тисячі

Російські військові розбігаються в страху перед ЗСУ

Українські військові вже 22-й день продовжують героїчно давати відсіч російським окупантам і ворог зазнає великих втрат особового складу та військової техніки.

Результатами роботи з передовою ранком 17 березня похвалилися в Генеральному штабі Збройних сил України, повідомляє "Телеграф".

Чесно та оперативно про війну в Україні — читайте на нашому каналі у Телеграм

"Від пейзажів України та дій її захисників у російських окупантів просто "зриває башту". Вибачайте — світлин багато, вибрали трохи. Слава Україні!", — прокоментували фото розбитої ворожої техніки в Генштабі.

Росіяни згоряють разом із своєю технікою
Росіяни згоряють разом із своєю технікою
Техніку знищують цілими колонами
Техніку знищують цілими колонами
Знищена військова техніка росії в Україні
Знищена військова техніка росії в Україні
Російським танкам "зносить башти"
Російським танкам "зносить башти"

Більше того, виявилося, що після демонстрації ефективної роботи української армії інші росіяни масово лякаються та тікають від зіткнень, ганебно кидаючи військову техніку.

Зокрема, такі трофеї дісталися бійцям 128-ї бригади, — БМП-1 і буксована протитанкова гармата МТ-12 "Рапіра".

"Все ціленьке і придатне для бойових завдань. Відтепер з них битимуть колишніх господарів", — обіцяють українські військові.

Росіяни кидають свої гармати і бронемашини, і тікають від ЗСУ
Росіяни кидають свої гармати і бронемашини, і тікають від ЗСУ

Як повідомляв "Телеграф", на ранок 17 березня росіяни втратили вже близько 14 тисяч людей в Україні, і британська розвідка офіційно заявила, що їхнє вторгнення застопорилося на всіх напрямках.

Теги:
#Військова техніка #Втрати
Наслідки обстрілу Маріуполя
Україна
"Місто страху, смерті та жаху": місцева мешканка розповіла про страшні реалії Маріуполя
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Наслідки обстрілу Маріуполя
"Місто страху, смерті та жаху": місцева мешканка розповіла про страшні реалії Маріуполя
Дата публікації
Категорія
Сирійські бойовики вдаються до самокалічення, аби не їхати воювати на боці рф
Сирійські найманці вже не дуже хочуть їхати в Україну: подробиці від розвідки
Дата публікації
Категорія
Михайло Подоляк
Нова тактика росії: у Зеленського озвучили чотири цілі ворога
Дата публікації
Категорія
Росіян закликають до спільного повстання
У Росії вперше публічно оголосили про плани скинути путіна
Дата публікації
Категорія
Мирні українці продовжують страждати через російське вторгнення
Війна — день 22: світ вимагає від росії припинити війну, але міста України продовжують зазнавати обстрілів