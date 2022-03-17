Російським танкам "зриває башту" та окупанти ганебно біжать: яскраві фото з передової

Російські військові розбігаються в страху перед ЗСУ

Українські військові вже 22-й день продовжують героїчно давати відсіч російським окупантам і ворог зазнає великих втрат особового складу та військової техніки.

Результатами роботи з передовою ранком 17 березня похвалилися в Генеральному штабі Збройних сил України, повідомляє "Телеграф".

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"Від пейзажів України та дій її захисників у російських окупантів просто "зриває башту". Вибачайте — світлин багато, вибрали трохи. Слава Україні!", — прокоментували фото розбитої ворожої техніки в Генштабі.

Росіяни згоряють разом із своєю технікою

Техніку знищують цілими колонами

Знищена військова техніка росії в Україні

Російським танкам "зносить башти"

Більше того, виявилося, що після демонстрації ефективної роботи української армії інші росіяни масово лякаються та тікають від зіткнень, ганебно кидаючи військову техніку.

Зокрема, такі трофеї дісталися бійцям 128-ї бригади, — БМП-1 і буксована протитанкова гармата МТ-12 "Рапіра".

"Все ціленьке і придатне для бойових завдань. Відтепер з них битимуть колишніх господарів", — обіцяють українські військові.

Росіяни кидають свої гармати і бронемашини, і тікають від ЗСУ

Як повідомляв "Телеграф", на ранок 17 березня росіяни втратили вже близько 14 тисяч людей в Україні, і британська розвідка офіційно заявила, що їхнє вторгнення застопорилося на всіх напрямках.