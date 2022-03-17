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Росіяни викрали ще одного українського мера: що відомо

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Олег Синєгубов розповів про злочини росіян Новина оновлена 17 березня 2022, 20:06
Олег Синєгубов розповів про злочини росіян

Загарбники вже давно перейшли на терор населення.

У четвер, 17 березня, на 22-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо про викрадення мера Великого Бурлука (Харківська область).

Про це повідомляє голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов на своєму telegram-каналі.

Синєгубов розповів, що окупанти розуміють, що програють війну на Харківщині, а тому вдаються до залякування місцевого населення, зокрема, у четвер був викрадений прямо з робочого місця голова Великого Бурлука Віктор Терещенко. Олег зазначив, що влада робить все можливе, щоб врятувати голову населеного пункту.

"Росіяни програють війну. Від свого безсилля чинять злочини проти мирного населення. Сьогодні вони продовжили свій терор проти цивільних українців та взяли в полон селищного голову Великобурлуцької громади Віктора Терещенка. Віктора Миколайовича викрали просто з робочого місця. Це ганебний злочин! Будемо робити все, щоб захистити мирне населення громад Харківщини, в тому числі й Великобурлуцької", — заявив Синєгубов.

Раніше повідомлялося, що з російського полону було звільнено мера Мелітополя Івана Федорова.

Теги:
#Україна #Харківська область #Війна з Росією
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