Більше сотні українських захисників отримали вищі державні нагороди: поіменний список

Нагороди присудили рятувальникам, Нацгвардійцям та поліцейським.

На двадцять другий день протистояння російським окупантам, 17 березня, президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами понад 100 українських захисників, які проявили мужність та самовідданість у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності країни та не зрадили своїх присяг. На жаль, 47 осіб зі списку отримали свої нагороди посмертно, віддавши життя у боротьбі за свободу.

Перелік імен з Указу №144/2022 опублікував Генеральний штаб Збройних сил України.

Чому росії не виграти війну проти України?

Нагороди для Національної Гвардії України

Так, орден Богдана Хмельницького III ступеня було присвоєно посмертно двом Нацгвардійцям:

Карасю Євгену Олександровичу — молодшому лейтенанту;

Євгену Олександровичу — молодшому лейтенанту; Савчуку Михайлу Михайловичу — майору.

Орден "За мужність" ІІ ступеня посмертно отримав:

Орлов Олександр Олександрович — підполковник

Орденами "За мужність" ІІІ ступеня відзначено:

Бородашкіна Артура Володимировича — молодшого лейтенанта

Артура Володимировича — молодшого лейтенанта Горобця Віктора Сергійовича (посмертно) — солдата

Віктора Сергійовича (посмертно) — солдата Грідчина Максима Валерійовича (посмертно) — підполковника

Максима Валерійовича (посмертно) — підполковника Дзюбу Романа Олексійовича (посмертно) — старшого солдата

Романа Олексійовича (посмертно) — старшого солдата Єрмоленка Владислава Володимировича (посмертно) — старшого лейтенанта

Владислава Володимировича (посмертно) — старшого лейтенанта Карпенка Кирила Олексійовича (посмертно) — молодшого сержанта

Кирила Олексійовича (посмертно) — молодшого сержанта Ковальчина Олега Юрійовича (посмертно) — старшого солдата

Олега Юрійовича (посмертно) — старшого солдата Конета Василя Івановича (посмертно) — солдата

Василя Івановича (посмертно) — солдата Кононенка Дмитра Павловича — солдата

Дмитра Павловича — солдата Кугука Євгена Івановича (посмертно) — підполковника

Євгена Івановича (посмертно) — підполковника Лінського Дмитра Сергійовича (посмертно) — старшого солдата

Дмитра Сергійовича (посмертно) — старшого солдата Мажугіна Дениса Юрійовича (посмертно) — старшого солдата

Дениса Юрійовича (посмертно) — старшого солдата Марченка Олександра Сергійовича (посмертно) — солдата

Олександра Сергійовича (посмертно) — солдата Матвєєва Євгена Євгеновича (посмертно) — сержанта

Євгена Євгеновича (посмертно) — сержанта Микитюка Михайла Ярославовича (посмертно) — старшого лейтенанта

Михайла Ярославовича (посмертно) — старшого лейтенанта Мирошниченка Володимира Володимировича (посмертно) — старшого лейтенанта

Володимира Володимировича (посмертно) — старшого лейтенанта Мовчана Миколу Вікторовича (посмертно) — головного сержанта

Миколу Вікторовича (посмертно) — головного сержанта Молчанова Владислава Володимировича (посмертно) — солдата

Владислава Володимировича (посмертно) — солдата Невгасимова Дмитрія Олександровича — капітана

Дмитрія Олександровича — капітана Обивзенка Максима Ігоровича (посмертно) — сержанта

Максима Ігоровича (посмертно) — сержанта Парфьонова Олександра Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

Олександра Миколайовича (посмертно) — старшого солдата Печерського Віктора Анатолійовича (посмертно) — лейтенанта

Віктора Анатолійовича (посмертно) — лейтенанта Рихлова Романа Євгеновича (посмертно) — солдата

Романа Євгеновича (посмертно) — солдата Рудницького Андрія Сергійовича (посмертно) — штаб-сержанта

Андрія Сергійовича (посмертно) — штаб-сержанта Савельєва Артура Юрійовича (посмертно) — старшого солдата

Артура Юрійовича (посмертно) — старшого солдата Саковича Володимира Олеговича (посмертно) — старшого сержанта

Володимира Олеговича (посмертно) — старшого сержанта Сидоренка Івана Миколайовича (посмертно) — майстер-сержанта

Івана Миколайовича (посмертно) — майстер-сержанта Сидоренка Миколу Олександровича — молодшого сержанта

Миколу Олександровича — молодшого сержанта Снєжка Олексія Юрійовича (посмертно) — підполковника

Олексія Юрійовича (посмертно) — підполковника Толмасова Андрія Миколайовича (посмертно) — солдата

Андрія Миколайовича (посмертно) — солдата Трудова Дениса Миколайовича (посмертно) — головного сержанта

Дениса Миколайовича (посмертно) — головного сержанта Філімонова Ігоря Олеговича — сержанта

Ігоря Олеговича — сержанта Хардіна Вадима Володимировича — молодшого сержанта

Вадима Володимировича — молодшого сержанта Чернявського Миколу Валерійовича (посмертно) — молодшого сержанта

Миколу Валерійовича (посмертно) — молодшого сержанта Чуйка Степана Степановича (посмертно) — сержанта

Степана Степановича (посмертно) — сержанта Шаповалова Анатолія Вікторовича (посмертно) — старшого солдата

Анатолія Вікторовича (посмертно) — старшого солдата Шеховцова Олександра Васильовича (посмертно) — лейтенанта

Олександра Васильовича (посмертно) — лейтенанта Юнгє Жана Геннадійовича (посмертно) — старшого лейтенанта

Нагороджено медаллю "За військову службу Україні":

Аксьонова Віталія Володимировича — солдата

Віталія Володимировича — солдата Ананєнка Вадима Федоровича — сержанта

Вадима Федоровича — сержанта Бідненка Максима Олександровича — підполковника

Максима Олександровича — підполковника Бокова Сергія Миколайовича — штаб-сержанта

Сергія Миколайовича — штаб-сержанта Величка Григорія Миколайовича — сержанта

Григорія Миколайовича — сержанта Войтенка Антона Анатолійовича — сержанта

Антона Анатолійовича — сержанта Волобуєва Андрія Григоровича — старшого солдата

Андрія Григоровича — старшого солдата Вуса Ігоря Олександровича — майора

Ігоря Олександровича — майора Гальцева Костянтина Сергійовича — штаб-сержанта

Костянтина Сергійовича — штаб-сержанта Голубєва Олексія Юрійовича — солдата

Олексія Юрійовича — солдата Зафтонова Миколу Валерійовича — солдата

Миколу Валерійовича — солдата Кісіля Віктора Вікторовича — старшого солдата

Віктора Вікторовича — старшого солдата Короткевича Максима Олександровича — старшого солдата

Максима Олександровича — старшого солдата Косміна Максима Віталійовича — старшого лейтенанта

Максима Віталійовича — старшого лейтенанта Крилова Сергія Романовича — солдата

Сергія Романовича — солдата Кучина Дмитра Андрійовича — старшого сержанта

Дмитра Андрійовича — старшого сержанта Макєєва Ігоря Вікторовича — майора

Ігоря Вікторовича — майора Маслія Олександра Анатолійовича — капітана

Олександра Анатолійовича — капітана Матіяша Андрія Миколайовича — старшого солдата

Андрія Миколайовича — старшого солдата Мєлькова Володимира Сергійовича — старшого сержанта

Володимира Сергійовича — старшого сержанта Мусієнка Валентина Петровича — солдата

Валентина Петровича — солдата Набойщикова Павла Олександровича — старшого солдата

Павла Олександровича — старшого солдата Наточія Сергія Сергійовича — старшого солдата

Сергія Сергійовича — старшого солдата Онищенка Олександра Петровича — капітана

Олександра Петровича — капітана Пономаренка Євгенія Юрійовича — старшого солдата

Євгенія Юрійовича — старшого солдата Рахубовського Сергія Михайловича — майора

Сергія Михайловича — майора Рудницького Анатолія Францовича — старшого солдата

Анатолія Францовича — старшого солдата Рязанцеву Марину Борисівну — старшого лейтенанта медичної служби

Марину Борисівну — старшого лейтенанта медичної служби Семененка Євгена Олеговича — капітана

Євгена Олеговича — капітана Сидоренка Володимира Миколайовича — штаб-сержанта

Володимира Миколайовича — штаб-сержанта Стежку Юрія Сергійовича — головного сержанта

Юрія Сергійовича — головного сержанта Стрєльнікова Ярослава Сергійовича — старшого солдата

Ярослава Сергійовича — старшого солдата Хоанга Рустама Тханговича — головного сержанта

Рустама Тханговича — головного сержанта Ходикіна Давида Георгійовича — солдата

Давида Георгійовича — солдата Шадуру Максима Вікторовича — старшого лейтенанта

Максима Вікторовича — старшого лейтенанта Шеховцова Олега Валерійовича — старшого лейтенанта

Олега Валерійовича — старшого лейтенанта Шутка Дмитра Ігоровича — молодшого сержанта

Дмитра Ігоровича — молодшого сержанта Юрченка Сергія Сергійовича — старшого солдата

Нагороди для співробітників Національній поліції України

Нагороджено орденом "За мужність" ІІІ ступеня:

Ісаєва Вадима Анатолійовича (посмертно) — рядового поліції

Вадима Анатолійовича (посмертно) — рядового поліції Подаруєва Ігоря Олексійовича (посмертно) — майора поліції

Ігоря Олексійовича (посмертно) — майора поліції Пономаренка Олексія Сергійовича (посмертно) — старшого сержанта поліції

Олексія Сергійовича (посмертно) — старшого сержанта поліції Тарусина Богдана Олександровича (посмертно) — старшого сержанта поліції

Богдана Олександровича (посмертно) — старшого сержанта поліції Тахтаджиєва Федора Анатолійовича (посмертно) — майора поліції

Нагороди для співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Нагороджено орденом "За мужність" ІІІ ступеня :

Авдійчука Олександра Анатолійовича — старшого прапорщика служби цивільного захисту

Олександра Анатолійовича — старшого прапорщика служби цивільного захисту Бородая Юрія Юрійовича — старшого прапорщика служби цивільного захисту

Юрія Юрійовича — старшого прапорщика служби цивільного захисту Гордієнка Тараса Володимировича — полковника служби цивільного захисту

Тараса Володимировича — полковника служби цивільного захисту Дарагана Віктора Олександровича — полковника служби цивільного захисту

Віктора Олександровича — полковника служби цивільного захисту Денисюка Юрія Олександровича — молодшого сержанта служби цивільного захисту

Юрія Олександровича — молодшого сержанта служби цивільного захисту Дягілєва Андрія Васильовича — старшого прапорщика служби цивільного захисту

Андрія Васильовича — старшого прапорщика служби цивільного захисту Жаврука Павла Сергійовича — старшого лейтенанта служби цивільного захисту

Павла Сергійовича — старшого лейтенанта служби цивільного захисту Забарила Олександра Сергійовича — капітана служби цивільного захисту

Олександра Сергійовича — капітана служби цивільного захисту Задерейка Артема Вячеславовича — старшого лейтенанта служби цивільного захисту

Артема Вячеславовича — старшого лейтенанта служби цивільного захисту Зубченка Олексія Миколайовича — старшину служби цивільного захисту

Олексія Миколайовича — старшину служби цивільного захисту Кожемякіна Юрія Сергійовича — молодшого сержанта служби цивільного захисту

Юрія Сергійовича — молодшого сержанта служби цивільного захисту Кравченка Дениса Олександровича — старшого прапорщика служби цивільного захисту

Дениса Олександровича — старшого прапорщика служби цивільного захисту Кравчука Андрія Івановича — старшого лейтенанта служби цивільного захисту

Андрія Івановича — старшого лейтенанта служби цивільного захисту Кравчука Олександра Леонідовича — сержанта служби цивільного захисту

Олександра Леонідовича — сержанта служби цивільного захисту Крачка Сергія Михайловича — сержанта служби цивільного захисту

Сергія Михайловича — сержанта служби цивільного захисту Кривка Ігоря Вікторовича — старшого сержанта служби цивільного захисту

Ігоря Вікторовича — старшого сержанта служби цивільного захисту Куриленка Сергія Миколайовича — старшого прапорщика служби цивільного захисту

Сергія Миколайовича — старшого прапорщика служби цивільного захисту Луценка Віталія Вікторовича — старшого сержанта служби цивільного захисту

Віталія Вікторовича — старшого сержанта служби цивільного захисту Малішевського Олега Михайловича — майора служби цивільного захисту

Олега Михайловича — майора служби цивільного захисту Мариця Івана Петровича — майора служби цивільного захисту

Івана Петровича — майора служби цивільного захисту Нарубалюка Михайла Володимировича — старшого прапорщика служби цивільного захисту

Михайла Володимировича — старшого прапорщика служби цивільного захисту Нестеренка Олександра Костянтиновича — молодшого сержанта служби цивільного захисту

Олександра Костянтиновича — молодшого сержанта служби цивільного захисту Овчарука Ігоря Васильовича — підполковника служби цивільного захисту

Ігоря Васильовича — підполковника служби цивільного захисту Паламарчука Тараса Валерійовича — молодшого сержанта служби цивільного захисту

Тараса Валерійовича — молодшого сержанта служби цивільного захисту Пироговського Дениса Павловича — сержанта служби цивільного захисту

Дениса Павловича — сержанта служби цивільного захисту Погорілого Дмитра Івановича — прапорщика служби цивільного захисту

Дмитра Івановича — прапорщика служби цивільного захисту Пятницького Євгенія Петровича — сержанта служби цивільного захисту

Євгенія Петровича — сержанта служби цивільного захисту Романенка Олексія Сергійовича — капітана служби цивільного захисту

Олексія Сергійовича — капітана служби цивільного захисту Руденка Дмитра Сергійовича — молодшого сержанта служби цивільного захисту

Дмитра Сергійовича — молодшого сержанта служби цивільного захисту Сидорова Віталія Вікторовича — старшого прапорщика служби цивільного захисту

Віталія Вікторовича — старшого прапорщика служби цивільного захисту Слюсаря Олександра Сергійовича — старшого сержанта служби цивільного захисту

Олександра Сергійовича — старшого сержанта служби цивільного захисту Смолинця Івана Вікторовича — майора служби цивільного захисту

Івана Вікторовича — майора служби цивільного захисту Сухоноса Володимира Юрійовича — старшого прапорщика служби цивільного захисту

Володимира Юрійовича — старшого прапорщика служби цивільного захисту Хриника Андрія Валерійовича — старшого лейтенанта служби цивільного захисту

Андрія Валерійовича — старшого лейтенанта служби цивільного захисту Шахова Віталія Олександровича — майора служби цивільного захисту

Віталія Олександровича — майора служби цивільного захисту Якимчука Дмитра Михайловича — молодшого сержанта служби цивільного захисту

Нагороди для співробітників Державної прикордонної служби України

Орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня отримали:

Гах Романа Васильовича (посмертно) — полковника

Орденом "За мужність" ІІІ ступеня відзначили:

Власенка Віталія Миколайовича (посмертно) — підполковника

Віталія Миколайовича (посмертно) — підполковника Волочія Івана Миколайовича (посмертно) — капітана

Івана Миколайовича (посмертно) — капітана Гаврика Андрія Юрійовича (посмертно) — штаб-сержанта

Андрія Юрійовича (посмертно) — штаб-сержанта Галицького Миколу Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта

Миколу Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта Греченюка Тараса Миколайовича (посмертно) — сержанта

Медаллю "За військову службу Україні" відзначили:

Товстуху Євгена Валерійовича — лейтенанта

Медаллю "Захиснику Вітчизни" нагородили:

Козловського Юрія Юрійовича — підполковника

Юрія Юрійовича — підполковника Савченка Віталія Миколайовича — майора

Віталія Миколайовича — майора Таранця Максима Анатолійовича — полковника.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що днями президент вперше в історії нашої держави присвоїв звання Героя України посмертно жінці. Таким званням вшанували бойового медика Інну Дерусову, яку окупанти вбили під час обстрілів Охтирки, що в Сумській області.