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"Війна почалася для того, щоб не почалася війна": у мережі підняли на сміх слова путіна та його придворних про напад на Україну

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Україна вимушена захищатись від російських окупантів Новина оновлена 17 березня 2022, 06:06
Україна вимушена захищатись від російських окупантів

"Причини" для вторгнення Росії на українську землю справді виглядають як утопія

Україна тримає потужну оборону від російської армії вже 22-й день поспіль. Кривавий диктатор володимир путін, а також члени уряду росії весь цей час намагаються знайти виправдання тому, що їх країна вторглася в іншу.

Свіжі факти та аналітика — достовірно про війну з росією

Більшість із зазначених ними "причин" виглядають настільки смішно і шкода, що користувачі Twitter вирішили їх зібрати в єдине іронічне склепіння, пише "Телеграф".

Загалом головних "тез" нинішньої війни дев’ять. І кожен з них — абсурдніший за інший. Інколи це було б дуже смішно, проте зараз виглядає справді утопічно.

Тим часом у Росії навіть найвідбитіші пропагандисти швидко викриваються на брехню, адже лише за кілька днів встигають забути свої попередні "показання" щодо війни в Україні.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Вторгнення
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