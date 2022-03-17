"Війна почалася для того, щоб не почалася війна": у мережі підняли на сміх слова путіна та його придворних про напад на Україну

"Причини" для вторгнення Росії на українську землю справді виглядають як утопія

Україна тримає потужну оборону від російської армії вже 22-й день поспіль. Кривавий диктатор володимир путін, а також члени уряду росії весь цей час намагаються знайти виправдання тому, що їх країна вторглася в іншу.

Свіжі факти та аналітика — достовірно про війну з росією

Більшість із зазначених ними "причин" виглядають настільки смішно і шкода, що користувачі Twitter вирішили їх зібрати в єдине іронічне склепіння, пише "Телеграф".

Загалом головних "тез" нинішньої війни дев’ять. І кожен з них — абсурдніший за інший. Інколи це було б дуже смішно, проте зараз виглядає справді утопічно.

Тим часом у Росії навіть найвідбитіші пропагандисти швидко викриваються на брехню, адже лише за кілька днів встигають забути свої попередні "показання" щодо війни в Україні.