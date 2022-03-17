"Війна почалася для того, щоб не почалася війна": у мережі підняли на сміх слова путіна та його придворних про напад на Україну
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"Причини" для вторгнення Росії на українську землю справді виглядають як утопія
Україна тримає потужну оборону від російської армії вже 22-й день поспіль. Кривавий диктатор володимир путін, а також члени уряду росії весь цей час намагаються знайти виправдання тому, що їх країна вторглася в іншу.
Свіжі факти та аналітика — достовірно про війну з росією
Більшість із зазначених ними "причин" виглядають настільки смішно і шкода, що користувачі Twitter вирішили їх зібрати в єдине іронічне склепіння, пише "Телеграф".
Загалом головних "тез" нинішньої війни дев’ять. І кожен з них — абсурдніший за інший. Інколи це було б дуже смішно, проте зараз виглядає справді утопічно.
- росія не нападала на Україну , але Україна обов’язково має перестати захищатися.
- Спеціальна операція — це не війна , а ось економічні санкції — це війна.
- Війна розпочалася для того, щоб не розпочалася війна.
- Призовників не відправляли в Україну, але дехто із них там помер.
- Пологовий будинок розбомбили, бо там сиділи нацисти, переодягнені вагітними жінками, але його все одно не розбомбили.
- Спеціальна операція проходить за планом, війська не зустрічають опору, але за 20 днів вдалося лише захопити Херсон і оточити Маріуполь.
- Усі українські літаки було знищено ракетами на аеродромах. Але через 2 тижні Україна підло бомбила Білорусь.
- Бажати смерті українцям можна російським ТБ, але бажати смерті російським окупантам у Фейсбук — це екстремізм.
- Російські війська воюють не з мирними жителями, і з нацистами. Усіма 40 мільйонами нацистів.
Тим часом у Росії навіть найвідбитіші пропагандисти швидко викриваються на брехню, адже лише за кілька днів встигають забути свої попередні "показання" щодо війни в Україні.