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Врятувала бійців, пожертвувавши собою: вперше жінка отримала звання Герой України посмертно

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Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Інна Дерусова – перша жінка, удостоєна звання Героя України посмертно Новина оновлена 13 березня 2022, 10:34
Інна Дерусова – перша жінка, удостоєна звання Героя України посмертно

Вперше жінка одержала звання Герой України посмертно.

Президент України Володимир Зеленський підписав укази щодо присвоєння державних нагород військовим ЗСУ.

Держнагороди присвоєно 106 військовослужбовцям, сімнадцяти з них посмертно. Про це глава держави заявив у своєму зверненні вночі 13 березня.

Як сказав Зеленський, Інна Дерусова – перша жінка, яка удостоєна звання Героя України посмертно.

З 24 лютого старший бойовий медик виконувала завдання у місті Охтирка Сумської області. Врятувала понад 10 військовослужбовців, ризикуючи власним життям. Загинула від артилерійських обстрілів російських військ, допомагаючи пораненим. Перша жінка – Герой України, якій це звання надано посмертно.

Відеозвернення Володимира Зеленського

Також звання Герой України з орденом "Золота зірка" присвоєно:

  • старшому сержанту Васичу Сергію Вікторовичу. Посмертно. Мужньо обороняв наші позиції у Київській області. Знищив ворожу техніку та велику кількість живої сили ворога.
  • старшому солдату Пархомуку Віталію Васильовичу. Посмертно. Під час контрнаступу на супротивника в районі міста Макарів завдав значної шкоди ворогові і героїчно загинув, захищаючи побратимів.
  • солдату Мрочку Костянтину Васильовичу. Посмертно. Мужньо боровся з переважаючими силами супротивника. Завдяки його ефективним діям окупанти зазнали хворобливих втрат.
  • солдату Свинчуку Олегу Анатолійовичу. Посмертно. Героїчно виконував свій обов’язок у бою проти переважаючих сил ворога. До останнього допомагав своїм товаришам по службі.
  • сержанту Ханіну Андрію Павловичу. Посмертно. Захищаючи Волноваху Донецької області, знищив танк ворога та близько 10 людей супротивника. Під час бою, отримавши поранення, допомагав пораненим товаришам по службі і до останнього виконував свій обов’язок.

Присвоєно звання Герой України із врученням ордена "Золота зірка":

  • старшого лейтенанта Гуцула Володимира Олександровича. Завдяки його героїчним діям у Херсонській області вдалося знищити 25 одиниць техніки ворога та близько 300 окупантів.
  • старшому лейтенантові Чорному Володимиру Володимировичу. Завдяки його умілим діям при захисті Волновахи Донецької області було знищено близько 50 людей противника, танк Т-72 та взято в полон п’ять окупантів.

Зазначимо, на 17-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент Володимир Зеленський вперше озвучив втрати нашої армії у війні.

Також президент України закликав Захід посилювати санкції проти росії, яка не перестає бомбардувати мирні українські міста.

Теги:
#Війна #Герой України #Володимир Зеленський
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