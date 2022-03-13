Врятувала бійців, пожертвувавши собою: вперше жінка отримала звання Герой України посмертно
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Вперше жінка одержала звання Герой України посмертно.
Президент України Володимир Зеленський підписав укази щодо присвоєння державних нагород військовим ЗСУ.
Держнагороди присвоєно 106 військовослужбовцям, сімнадцяти з них посмертно. Про це глава держави заявив у своєму зверненні вночі 13 березня.
Як сказав Зеленський, Інна Дерусова – перша жінка, яка удостоєна звання Героя України посмертно.
З 24 лютого старший бойовий медик виконувала завдання у місті Охтирка Сумської області. Врятувала понад 10 військовослужбовців, ризикуючи власним життям. Загинула від артилерійських обстрілів російських військ, допомагаючи пораненим. Перша жінка – Герой України, якій це звання надано посмертно.
Також звання Герой України з орденом "Золота зірка" присвоєно:
- старшому сержанту Васичу Сергію Вікторовичу. Посмертно. Мужньо обороняв наші позиції у Київській області. Знищив ворожу техніку та велику кількість живої сили ворога.
- старшому солдату Пархомуку Віталію Васильовичу. Посмертно. Під час контрнаступу на супротивника в районі міста Макарів завдав значної шкоди ворогові і героїчно загинув, захищаючи побратимів.
- солдату Мрочку Костянтину Васильовичу. Посмертно. Мужньо боровся з переважаючими силами супротивника. Завдяки його ефективним діям окупанти зазнали хворобливих втрат.
- солдату Свинчуку Олегу Анатолійовичу. Посмертно. Героїчно виконував свій обов’язок у бою проти переважаючих сил ворога. До останнього допомагав своїм товаришам по службі.
- сержанту Ханіну Андрію Павловичу. Посмертно. Захищаючи Волноваху Донецької області, знищив танк ворога та близько 10 людей супротивника. Під час бою, отримавши поранення, допомагав пораненим товаришам по службі і до останнього виконував свій обов’язок.
Присвоєно звання Герой України із врученням ордена "Золота зірка":
- старшого лейтенанта Гуцула Володимира Олександровича. Завдяки його героїчним діям у Херсонській області вдалося знищити 25 одиниць техніки ворога та близько 300 окупантів.
- старшому лейтенантові Чорному Володимиру Володимировичу. Завдяки його умілим діям при захисті Волновахи Донецької області було знищено близько 50 людей противника, танк Т-72 та взято в полон п’ять окупантів.
Зазначимо, на 17-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент Володимир Зеленський вперше озвучив втрати нашої армії у війні.
Також президент України закликав Захід посилювати санкції проти росії, яка не перестає бомбардувати мирні українські міста.
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