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Ще одна країна НАТО закликала закрити небо над Україною

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Прапор Латвії Новина оновлена 17 березня 2022, 21:32
Прапор Латвії

Сейм Латвії закликав ООН вжити заходів щодо закриття неба України від російських загарбників

Закриття неба над Україною на тлі повномасштабного вторгнення рф підтримала ще одна країна — Латвія.

Про це повідомляє Верховна Рада України.

Сейм Латвії закликав країни-члени ООН негайно вжити заходів щодо створення забороненої для польотів зони над Україною. На думку депутатів латвійського Сейму, це необхідно зробити, щоб захистити життя українців та забезпечити безпеку у повітряному просторі над українськими атомними електростанціями.

Також Сейм закликав міжнародне співтовариство до дій щодо забезпечення функціонування безпечних гуманітарних коридорів на території України, а також закликав країни-члени НАТО та ЄС посилити підтримку України шляхом надання військової техніки та оборонного озброєння, щоб допомогти Україні захистити свою територію від агресора.

Нагадаємо, що першою країною, яка закликала світ закрити небо над Україною, стала Естонія. 17 березня резолюцію з відповідним проханням до ООН ухвалив сейм Литви, яка раніше передала Україні "вбивць" російської авіації.

Варто додати, що міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, що його країна не закриватиме небо над Україною, яка протистоїть російському вторгненню, але зазначив, що цьому є потужна альтернатива — зенітно-ракетні комплекси Starstreak.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що США також вирішила допомогти Україні закрити небо і передали додатково 800 комплексів Stinger, а також величезну кількість боєприпасів до мінометів та стрілецької зброї та 9000 гранатометів різних систем, включаючи 2 тисячі "Джавелінів".

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#Латвія
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