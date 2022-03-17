Шварценеггер звернувся до путіна та росіян: Світ відвернувся від вас (відео)

Перш ніж почати говорити про "сувору реальність", спортсмен розповів про свої давні зв'язки з росією

На 22-й день війни росії з українською державою американський бодібілдер, кіноактор і політик Арнольд Шварценеггер записав відеозвернення до жителів російської федерації та президента володимира путіна, в якому прокоментував своє відношення до війни в Україні.

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Відповідний відеозапис був оприлюднений у четвер, 17 березня, у соцмережах колишнього губернатора штату Каліфорнія.

Звернення Шварценеггера до президента рф володимира путіна

За словами Шварценеггера, російське керівництво не оприлюднює реальні наслідки, які чекають на росію через війну з Україною та наголосив, що з важким серцем, але вимушений сказати правду, адже на українських землях загинула вже тисячі російських солдатів, які опинилися між українцями, що вимушені тепер боротися за свою Батьківщину, і керівництвом рф, яке воює тільки лише заради завоювання.

"Я звертаюся до росіян та російських солдатів. Минулого тижня 141 держава ООН проголосувала за визнання Росії країною-агресором та закликала до виведення військ. Світ відвернувся від Росії через війну в Україні. Цілі міста зруйновані російськими бомбами, навіть пологові будинки та лікарні. Російські солдати, які слухають моє звернення – ви вже знаєте правду, ви бачили її на власні очі. Допоможіть мені розповсюдити правду про катастрофу в Україні. А президенту Путіну я хочу сказати: ви розпочали цю війну, ви ведете її, ви можете її зупинити.", — сказав актор.

Після своєї відеопублікації Шварценеггер написав повідомлення російською мовою:

"Я люблю російський народ. Ось чому я маю сказати тобі правду. Будь ласка, дивіться та розповсюджуйте. (ред.редакцією)".

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