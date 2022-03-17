Окупанти вдарили ракетами по Києву: є загиблі, спалахнуло 3 пожежі (фото та відео)

Наразі відомо про як мінімум дві жертви.

Російські окупанти на 22-й день війни в Україні здійснили ракетний обстріл Святошинського району Києва. Уламки ракети потрапили на територію житлового комплексу та складів, на місці спалахнула пожежа і вже зараз відомо про як мінімум двох загиблих.

Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, рятувальники отримали одразу три виклики про пожежі у Святошинському районі.

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Спершу снаряд окупантів потрапив у два припарковані автомобілі, внаслідок чого вони загорілися. Одна особа загинула на місці.

Ще один виклик надійшов про загоряння на складі — вогонь розповсюдився на 10 тисяч квадратів і його гасять віддалено, адже є загроза вибуху снаряду. Тут також на місці загинула одна людина.

Третій виклик у Святошинському районі стосувався загоряння трав’яного настилу на площі 5000 кв. м. Ліквідація пожежі ще триває.

У Києві після ракетного обстрілу загорівся склад у Святошинському районі

Пожежа розповсюдилася на 10 тисяч квадратних метрів

Рятувальники гасять вогонь віддалено, адже є загроза вибуху

У Офісі генпрокурора з приводу артобстрілу Святошинського району Києва повідомили, що за попередніми даними, одна людина загинула, троє постраждало, у тому числі дитина.

Зазначається, що відповідними органами розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). На місці події працюють правоохоронці та рятувальники.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росіяни обстріляли притулок для матерів з дітьми на Донбасі.