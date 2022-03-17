Ми повинні завдати повної військової поразки рф. Думаю, до літа впораємося, — полковник Олег Жданов

рф зазнає колосальних втрат, і агресора потрібно добити, — впевнений український полковник

Через три тижні з початку російської відкритої агресії проти України намітився перелом. Збройні сили України, включаючи територіальну оборону, що до них належить, завдають окупантам серйозної шкоди.

Захід став більш здорово оцінювати те, що відбувається – і збільшує допомогу Україні, а також санкційний тиск на росію.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов оцінив для "Телеграфу" загальну ситуацію на 22-й день нападу путінської орди на Україну.

Українці показали свою силу, свої зуби

"Етап відбиття вторгнення фактично закінчено. Російські війська десь застопорилися, а десь відступають. Ми починаємо потихеньку зачистку території. Корінний перелом, як наголосив президент Зеленський, саме у цьому. Тепер треба розвивати успіх. І ми розвиваємо, переходячи, як повідомив головком Залужний, у контрнаступ", – каже Олег Жданов.

За його словами, на геополітичному рівні чудово діє наша дипломатія загалом і президент зокрема.

"Зеленський під час своїх виступів перед парламентами різних країн (вчора перед Конгресом США, сьогодні – перед німецьким Бундестагом) жорстко критикує недостатню допомогу. Наголошує: хочете, щоб ми виграли, щоб виграв демократичний світ – дайте нам більше потужної зброї. І її дають. Особливо пул партнерів (США, Канада, Велика Британія, Польща, країни Балтії). Саме вони нас підтримували і підтримують більше за інших. Саме вони, впевнений, допоможуть нам досягти найшвидшої перемоги", — наголошує експерт.

Він наголошує, що наша війна пише новий світопорядок. І саме в цьому ракурсі слід розглядати ідею, викладену Зеленським у промові перед Конгресом – створення нового військово-політичного союзу U-24.

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"Подивимося, наскільки це вдасться. Але Зеленський абсолютно вірно заявив, що жоден із існуючих механізмів безпеки у світі на сьогоднішній день не працює. І російська агресія – тому підтвердження. Тобто після закінчення війни точно створюватимуться нові союзи, швидше за все, регіональні. Які встановлюватимуть нові правила системи світової безпеки. І Україна точно стане частиною такого союзу, — прогнозує Олег Жданов. — У світі люблять сильних. Ми всі 8 років водили хороводи навколо "Мінська", щось випрошували, нічого до пуття не пропонуючи. І з нами ніхто, якщо бути відвертими, не хотів серйозно говорити та рахуватися. А зараз українці показали свою силу, свої зуби. І до нас зовсім інше ставлення. Причому не лише з боку так званого колективного Заходу. Навіть Китай уже змінив свою проросійську позицію і підкреслив, що хоче співпрацювати з Україною. І допомагати нам в економічних та інших аспектах".

Важливо дотиснути агресора

Олег Жданов нагадує, що всі війни завжди закінчуються деякими угодами. Нагадує і про те, що росія – не та країна, з якою є сенс про щось домовлятися. Ще в XIX столітті німецький канцлер Бісмарк наголошував, що договір, підписаний з росією, не вартий паперу, на якому написаний. З того часу нічого не змінилося.

"При цьому ми бачимо, що зараз ініціатором переговорів виступає насамперед російська сторона. Тому що держава-агресор зазнає колосальних втрат. І людських, і економічних, і технічних, і іміджевих. І зараз такі переговори швидше — спроба росії затягнути час, щоб вирішити проблему з меншими для себе встратами", — вважає експерт.

Переговори, звісно, треба вести, зазначає Олег Жданов. Не можна відмовлятись. Але важливо, за його словами, дотиснути агресора до того моменту, коли росія не нам буде виставляти ультиматуми, а сама змушена буде піти на наші умови. Що, втім, навряд чи можливо за нинішньої російської влади.

"І Захід, схоже, наполягає на тому, що ми повинні завдати повної військової поразки рф. Інакше мету війни не буде досягнуто, – пояснює експерт. — А саме — росія не буде повністю вибита з геополітичної міжнародної арени, не буде поставлена ​​на рівень країн третього світу, не перетвориться на країну з виключно сировинною економікою, яка не думає про військові походи і "збирання земель". Все це можливо лише за умови повного воєнного розгрому російської армії. Що, швидше за все, станеться. Не так швидко, як нам хотілося б. Але, думаю, до літа ми впораємося".

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Нагадаємо, що росія атакувала Україну вранці 24 лютого, без оголошення війни.

На 22-й день агресії світ вимагає від рф припинити війну, але міста України продовжують бути під обстрілами.

Тим часом США погодили величезний пакет фінансової допомоги для України, а також розповіли, яким озброєнням готові поділитися, щоб допомогти офіційному Києву боротися із росією.