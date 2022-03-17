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Вантажним авіаперевезенням у Росії кінець: як спрацювали санкції

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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"Волга-Дніпро" зупиняє польоти Новина оновлена 17 березня 2022, 11:35
"Волга-Дніпро" зупиняє польоти

Найбільша вантажна авіагрупа росії через санкції майже перестала літати

Літаки найбільшого в росії вантажного авіаперевізника "Волга-Дніпро" повністю зупинили польоти. Саме так продовжують працювати найпотужніші санкції західних країн проти росії.

Надійне джерело новин про війну

Про це повідомляє "Комерсант".

За даними ЗМІ, ще 10 березня авіарегулятори Великобританії та Німеччини заборонили діяльність двох європейських авіакомпаній, що входять до групи "Волга-Дніпро" — британської CargoLogicAir і німецької CargoLogic Germany. Обидві були засновані засновником "Волга-Дніпро" Олексієм Ісайкіним, а підставою для заборони польотів стало його російське громадянство.

Літаки російських компаній групи також не літають уже кілька днів — через труднощі з їх перестрахуванням.

Як зазначають росЗМІ, авіакомпанія "Волга-Дніпро", зареєстрована в росії і літаюча на літаках, що перебувають у неї у власності, а не в лізингу, останніми днями здійснила всього два перельоти: 15 березня — з Пекіна до Владивостока, 16 березня — з Москви до Братислави. Зареєстровані в Росії дочірні компанії AirBridgeCargo та "Атран" здійснили свої останні польоти 13 березня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Америка, Японія та Великобританія оголосили про запровадження нових жорстких санкцій проти російської федерації.

Теги:
#Росія #Санкції
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