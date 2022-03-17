Вантажним авіаперевезенням у Росії кінець: як спрацювали санкції

Найбільша вантажна авіагрупа росії через санкції майже перестала літати

Літаки найбільшого в росії вантажного авіаперевізника "Волга-Дніпро" повністю зупинили польоти. Саме так продовжують працювати найпотужніші санкції західних країн проти росії.

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Про це повідомляє "Комерсант".

За даними ЗМІ, ще 10 березня авіарегулятори Великобританії та Німеччини заборонили діяльність двох європейських авіакомпаній, що входять до групи "Волга-Дніпро" — британської CargoLogicAir і німецької CargoLogic Germany. Обидві були засновані засновником "Волга-Дніпро" Олексієм Ісайкіним, а підставою для заборони польотів стало його російське громадянство.

Літаки російських компаній групи також не літають уже кілька днів — через труднощі з їх перестрахуванням.

Як зазначають росЗМІ, авіакомпанія "Волга-Дніпро", зареєстрована в росії і літаюча на літаках, що перебувають у неї у власності, а не в лізингу, останніми днями здійснила всього два перельоти: 15 березня — з Пекіна до Владивостока, 16 березня — з Москви до Братислави. Зареєстровані в Росії дочірні компанії AirBridgeCargo та "Атран" здійснили свої останні польоти 13 березня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Америка, Японія та Великобританія оголосили про запровадження нових жорстких санкцій проти російської федерації.