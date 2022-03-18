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Союзники путіна завдали удару в спину стрімко бідніючої росії

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Рублями розраховуватимуться лише росія та Білорусь Новина оновлена 18 березня 2022, 22:13
Рублями розраховуватимуться лише росія та Білорусь

Члени ЄАЕС віддали перевагу розрахункам у доларах США

Три з п’яти країн-членів Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) відмовилися від переведення розподілу та зарахування імпортних мит у російських рублях, після того, як росія зіткнулася з масивними санкціями після початку вторгнення в Україну.

Про це йдеться на сайті уряду Казахстану.

Як відомо, ЄАЕС було створено для модернізації, кооперації та підвищення конкурентоспроможності національних економік країн, що входять до блоку. Нині у ньому лише п’ять учасників: росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан та Вірменія.

Через початок російського вторгнення в Україну члени ЄАЕС більше не зможуть перераховувати в доларах мита до росії та Білорусі через західні санкції, а тому було прийнято рішення виплатити їх у рублях. Однак Казахстан, Вірменія та Киргизстан відмовилися від варіанта отримувати свої виплати в рублях і продовжать отримувати їх у доларах США.

Наголошується, що на такому варіанті наполіг Казахстан.

Як повідомлялося раніше, безпрецедентні західні санкції, введені проти росії через вторгнення в Україну, підкосили не лише російську економіку, а й курс рубля. Крім того, США та ЄС ввели додаткові заходи та заборонили ввезення готівкових доларів та євро на територію росії. Через це ЦБ росії вирішив заборонити продаж іноземної валюти населенню.

Теги:
#Росія #Казахстан #ЄАЕС
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