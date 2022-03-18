Союзники путіна завдали удару в спину стрімко бідніючої росії

Члени ЄАЕС віддали перевагу розрахункам у доларах США

Три з п’яти країн-членів Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) відмовилися від переведення розподілу та зарахування імпортних мит у російських рублях, після того, як росія зіткнулася з масивними санкціями після початку вторгнення в Україну.

Про це йдеться на сайті уряду Казахстану.

Як відомо, ЄАЕС було створено для модернізації, кооперації та підвищення конкурентоспроможності національних економік країн, що входять до блоку. Нині у ньому лише п’ять учасників: росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан та Вірменія.

Через початок російського вторгнення в Україну члени ЄАЕС більше не зможуть перераховувати в доларах мита до росії та Білорусі через західні санкції, а тому було прийнято рішення виплатити їх у рублях. Однак Казахстан, Вірменія та Киргизстан відмовилися від варіанта отримувати свої виплати в рублях і продовжать отримувати їх у доларах США.

Наголошується, що на такому варіанті наполіг Казахстан.

Як повідомлялося раніше, безпрецедентні західні санкції, введені проти росії через вторгнення в Україну, підкосили не лише російську економіку, а й курс рубля. Крім того, США та ЄС ввели додаткові заходи та заборонили ввезення готівкових доларів та євро на територію росії. Через це ЦБ росії вирішив заборонити продаж іноземної валюти населенню.