росії буде боляче: нове звернення Зеленського до українців

росія цією війною знищила все, чого досягла за останні 25 років, наголосив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 18 березня записав нове звернення. У ньому він пообіцяв росії, що вона заплатить високу ціну за криваву війну в Україні і повернеться до "лихих 90-х".

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"Я впевнений, що атакуючи нас, вони знищать все, чого російське суспільство досягло за минулі 25 років. І повернуться туди, звідки почали колись підійматися, – як кажуть, у "лихі 90-ті". Тільки вже без свободи, без креативного бажання мільйонів людей працювати заради розвитку своєї держави.Така буде для Росії ціна війни проти України.Це для них буде падінням, болючим падінням.І вони це відчують — навіть попри "опіум для народу" від телевізійних пропагандистів.Несправедлива та агресивна війна завжди має високу ціну для агресора", — сказав Зеленський.

При цьому президент наголосив, що все це не поверне Україні загиблих людей та не залікує душевні рани. Проте висловив тверду впевненість у щасливому майбутньому українців.

"Ми відбудуємо все – я не сумніваюся в цьому. Ми станемо повноправним членом ЄС – кожен представник нашої держави працює для цього 24/7. Але життя вже буде інше, і для багатьох – без тисяч сердець, зупинених цією війною", – сказав президент.

Також Зеленський підкреслив, що переговорні процеси щодо вступу до ЄС, які зазвичай займають роки, у випадку з Україною триватимуть лише місяці або й тижні.

"Сьогодні в мене насичений переговорний день. Урсула фон дер Ляєн, Президентка Єврокомісії. Шарль Мішель, Президент Європейської ради. Великий друг України – Премʼєр-міністр Великої Британії Джонсон. Тематика зрозуміла. По-перше, це конкретні кроки, які дадуть Україні ще більше сил, не тільки безпосередньо для оборони, а й для економіки. Для наших людей, для українців, які реально захищають Європу. Тут і зараз. На нашій землі. Президентка Урсула фон дер Ляєн пообіцяла, що зробить усе можливе для прискорення вступу України у ЄС. Бюрократичні процеси, які зазвичай займають роки, скорочуємо для нашої держави до тижнів, до місяців. Це непросто, але ми це робимо", — сказав президент.

Раніше Зеленський назвав дату, коли Україна може отримати відповідь щодо членства у ЄС.