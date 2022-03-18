Тільки без рукостискань: Кулеба відверто розповів про переговори із Лавровим

Російські дипломати, з якими зустрічалася українська сторона на території Туреччини, щоб обговорити припинення війни в Україні, продовжують говорити пропагандистськими термінами. При цьому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба готовий продовжити перемовини, якщо вони дадуть позитивний результат.

Така точка зору посадовця прозвучала в інтерв'ю "Українській правді".

Чому росії не виграти війну проти України?

Кулеба дуже вдячний турецькому колезі Мевлюту Чавушоглу, адже приймаюча країна організувала зустріч справді на вищому рівні. Були враховані навіть кілька особливих прохань України.

"Ми не мали якихось завищених очікувань від цієї зустрічі. Єдине, що заздалегідь попросив турецьких колег: організуйте протокольно таким чином, щоб на початку не було жодних рукостискань, вітань і цих всіх історій", — підкреслив очільника українського МЗС.

Також він зазначив, що хоч Туреччина і пропонувала організувати діалог між Україною та рф, він сам наполіг, аби на зустрічі була присутня ще й третя сторона — аби уникнути чергових російських перекручувань.

За словами Дмитра Кулеби наразі російські дипломати перебувають у такому ж незрозумілому стані, як і їхня армія. При цьому українські політики готові й надалі проводити перемовини — аби тільки вони давали конкретні плоди.

Про очільника російського МЗС Сергія Лаврова Кулеба говорить немало, хоча і майже без конкретики. Вважає, що до будь-якого опонента, в тому числі росіянина, треба серйозно ставитися.

"Я, коли починаю переговори з ними, то завжди пропоную будь-які публічні історії залишити поза межами кімнати переговорів. Тобто ми можемо виходити до ЗМІ і розказувати один про одного, що завгодно. Він мене називав Геббельсом, я його називав Рібентропом. Але якщо у нас задача сісти і домовлятися про припинення війни, ми маємо всі речі залишати поза межами кімнати переговорів і серйозно розмовляти, — зазначив міністр. — Якщо ми за зачиненими дверима продовжуємо ті самі наративи, я сижу і вислухову про русофобію, геноцид і порушення мінських домовленостей Україною – ну про що тут можна домовлятися?"

При цьому Кулеба додає, що пропагандистські російські наративи продовжують звучати і від самого Лаврова, й інших учасників російської делегації.

"Якщо Росія продовжить використовувати переговори для повторення штампів, то тоді ми нікуди не рушимо", — резюмував чиновник.

Додамо, що про віру росіян у власну пропаганду раніше говорив і радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк. При цьому зазначається, що переговорники із країни-агресора відмовилися від свого стандартного для дипломатії хамовитого тону, а більше слухають іншу сторону.