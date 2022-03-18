У росії заблокують YouTube: названо терміни

Росіян продовжують відключати від світових сервісів.

У п’ятницю, 18 березня, на 23-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо про плани росії щодо закриття доступу в YouTube для росіян.

Про це РИА Новости повідомило джерело, близьке до Роскомнадзора.

Повідомляється, що сервіс можуть заблокувати в росії найближчим часом. Існує навіть можливість, що обмеження доступу до сервісу введуть вже в п’ятницю. Додамо, що раніше YouTube "не чіпали", бо займалися блокуванням Instagram та інших ресурсів.

"YouTube в Росії можуть заблокувати до кінця наступного тижня, можливо, вже сьогодні. Рішення очікувалося ще минулого тижня, але тоді було заблоковано Instagram, через що рішення щодо YouTube могли відкласти", — повідомили росЗМІ.

Нагадаємо, росія вже залишилася без Facebook та Instagram. Росія все далі й далі занурюється під "залізну завісу" через агресивну політику кривавого диктатора володимира путіна. До речі, на виступі президента рф 18 березня стався конфуз. Після цього техніка не витримала і брехливих заяв представниці мзс рф Марії Захарової.