У Зеленського натякнули на серйозні поступки заради миру з росією

Україна може повністю відмовитись від вступу до НАТО.

У п’ятницю, 18 березня, на тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну влада допустила можливість зміни в Конституції заради миру.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі телеканалу "1+1".

У Зеленського допустили зупинення руху України в Євроатлантичному напрямку. Так Стефанчук зазначив, що українська влада може вдатися до зміни Конституції України та скасувати рух країни до НАТО. Ця опція розглядатиметься за результатами переговорного процесу. Також голова ВР заявив, що найголовніше за результатами переговорів — гарантія безпеки для країни.

Читайте також: Категорія Новини СНД Союзники путіна завдали удару в спину стрімко бідніючої росії Члени ЄАЕС віддали перевагу розрахункам у доларах США

"Оскільки шлях до Євроатлантичної інтеграції прописаний у нас у Конституції — це є досить високим рівнем легітимізації цього напряму. Тому ми будемо дивитися, до якого шляху підійдуть переговорники, тоді вже шукатиме ту модель, яка або не суперечитиме Конституції, або змінюватиме Конституцію у цій частині", — заявив Стефанчук.

Раніше повідомлялося, що Польща представила своїм союзникам щодо НАТО план миротворчої місії в Україні.