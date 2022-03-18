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У Зеленського натякнули на серйозні поступки заради миру з росією

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Руслан Стефанчук Новина оновлена 18 березня 2022, 23:03
Руслан Стефанчук

Україна може повністю відмовитись від вступу до НАТО.

У п’ятницю, 18 березня, на тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну влада допустила можливість зміни в Конституції заради миру.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі телеканалу "1+1".

У Зеленського допустили зупинення руху України в Євроатлантичному напрямку. Так Стефанчук зазначив, що українська влада може вдатися до зміни Конституції України та скасувати рух країни до НАТО. Ця опція розглядатиметься за результатами переговорного процесу. Також голова ВР заявив, що найголовніше за результатами переговорів — гарантія безпеки для країни.

"Оскільки шлях до Євроатлантичної інтеграції прописаний у нас у Конституції — це є досить високим рівнем легітимізації цього напряму. Тому ми будемо дивитися, до якого шляху підійдуть переговорники, тоді вже шукатиме ту модель, яка або не суперечитиме Конституції, або змінюватиме Конституцію у цій частині", — заявив Стефанчук.

Раніше повідомлялося, що Польща представила своїм союзникам щодо НАТО план миротворчої місії в Україні.

Теги:
#Україна #Війна з Росією
Руслан Стефанчук
Україна
У Зеленського натякнули на серйозні поступки заради миру з росією
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Руслан Стефанчук
У Зеленського натякнули на серйозні поступки заради миру з росією
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