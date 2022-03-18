Ні їжі, ні техніки: британська розвідка зафіксувала плачевне становище російських окупантів

Колосальну роботу Збройних сил України зафіксували навіть британські розвідники.

Збройні сили України суттєво обмежують наступальний потенціал російських окупантів — вони вже мають значні проблеми у пересуванні та втратили контроль над повітрям.

Про це у Twitter повідомило Міністерство оборони Великої Британії, посилаючись на дані розвідки.

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У повідомленні йдеться, що контратаки українських військових змушують Росію використовувати велику кількість військ для захисту власних шляхів постачання, а це означає, що наступати вони не можуть.

Крім того, російські війська, які вже зайшли на територію України, мають суттєві проблеми з матеріально-технічним забезпеченням — у них браку предметів першої необхідності, їжі та пального. На додаток, привезти це все окупанти також не мають можливості через проблеми у маневруванні, відсутності контролю над повітрям і обмежені можливості пересування.

Додамо, що про деморалізованість російських окупантів та втрату бойового потенціалу й раніше говорили у ЗСУ, фіксуючи достатню кількість дезертирства і непокори серед росіян.

Нагадаємо, що станом на ранок 17 березня ряди російських військ "порідшали" близько 14 тисяч солдатів і офіцерів. Також знищено понад 400 танків та 1400 броньованих машин.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Офісі президента заявили, що число вбитих в Україні генералів Росії може різко зрости. А ЗСУ протягом дня цю інформацію підтвердили, ліквідувавши "елітного" російського полковника-десантника та всю його команду.