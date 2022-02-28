"Ворог деморалізований і зазнає серйозних втрат": в ЗСУ розповіли про зміни на фронтах

Українській армії вдалося за добу знищити 5 колон ворожої техніки разом з живою силою.

Збройні Сили України п'ятий день поспіль продовжують відбивати наступи російської армії. За минулу добу найважчою була ситуація у Житомирі та Чернігові, де здійснювалися ракетні удари, та на Запоріжжі, де окупанти захопили Бердянськ.

Про це йдеться у ранковому зведенні ЗСУ станом на 6:00 ранку, опублікованому генштабом 28 лютого.

Зазначається, що російські окупанти суттєво знизили темпи наступу, але все ще продовжують окремі операції проти України. Зокрема, завдають ракетних ударів по військових та цивільних аеродромах, пунктах управління військами, критичних об'єктах інфраструктури та навіть мирних населених пунктах.

Найнапруженішою цієї доби була ситуація у Житомирі та Чернігові, де армія Росії порушила норми Міжнародного гуманітарного права та завдала удару по житлових будинках.

Також Бердянська РДА повідомила, що російській армії вдалося окупувати район. Ворожа техніка зайшла у різні громади, де вже почала проводити "рейди" у будинках у пошуках телефонів. За попередньою інформацією відомо про двох постраждалих мирних жителів: одного окупанти вбили, а іншого поранили. У громадах виникають проблеми зі зв'язком.

Попри це українській армії вдалося знищити понад 5 колон ворожої техніки та живої сили окупантів.

"Противник деморалізований та зазнає великих втрат. Відзначено часті випадки дезертирства та непокори. Ворог зрозумів, що пропаганда і реальність відрізняються. Окупанти нас бояться", — додали у ЗСУ.

Раніше "Телеграф" публікував свіжі фото та відео розбитої техніки росіян. Як відомо, за час агресії Росія втратила в Україні вже щонайменше 27 літаків, 26 гелікоптерів, 146 танків, 706 броньованих бойових машин, кілька "Градів", катерів, "Бук", 4300 осіб особового складу.