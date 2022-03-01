Росіяни втрачають наступальний потенціал, проте б'ють по містам і населенню: зведення Генштаба ЗСУ

Росія, ймовірно, скасує операцію в акваторії Чорного моря через погоду

Росія втрачає наступальний потенціал, але продовжує завдати ударів по Україні, залучаючи до війни білоруське небо. Як передає "Телеграф", про це інформує Генеральний штаб ЗСУ на сторінці відомства у Фейсбуці у вівторок, 1 березня.

Повідомляється, що станом на 24.00 28 лютого РФ веде вогонь по військовим і цивільних об’єктах. До розвідки залучаються літаки КПС ЗС РФ, причому літають вони й у повітряному просторі Білорусі.

У Генштабі зазначають, що в планах загарбника — долучити найбільш підготовлені військові частини Білорусі. Зараз вони завершують зосередження уздовж державного кордону України.

Крім того, йдеться про напружену ситуацію навколо Києва. Адже на Поліссі противник намагається відновити наступ в напрямку української столиці.

В повідомленні зазначається, що окупанти взяли тактику на знищення інфраструктури. Росія наносить ракетно-бомбові удари по населених пунктах, порушує норми міжнародного гуманітарного права.

Однак у Генштабі інформують про зміну обстановки в акваторії Чорного моря. Там у зв’язку з несприятливими погодними умовами проведення морської десантної операції у найближчу добу українські військові вважають малоймовірним. Та зазначено, що основні сили корабельного угруповання Чорноморського флоту – в пунктах базування.

Генштаб додає, що на всіх напрямках наші Збройні сили з допомогою артилерії та БПЛА Bayraktar ТВ2 утримують визначені межі.

"Противник не досяг успіху на жодному з напрямків", — підсумували в Генштабі.

Нагадаємо, 28 лютого російські загарбники сильно обстріляли Харків. Вогонь вівся по мирних районах. Серед цивільного населення є жертви. А ще окупанти влучили по підстанціях, через що харків’яни залишаються без світла, води і тепла.