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У росіян закінчуються крилаті ракети та літаки - Генштаб ЗСУ

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Залишки російського літака, який бомбив Україну Новина оновлена 17 березня 2022, 20:57
Залишки російського літака, який бомбив Україну

Російські льотчики масово пишуть рапорти на звільнення, аби не воювати в Україні.

Російські окупанти за 22 дні вторгнення в Україну зазнали тотальних втрат, а у деяких підрозділах ворожої армії вже почалися суттєві проблеми. У їх числі й авіація, яка втратила безліч військових літаків та вертольотів, а льотний склад взагалі масово відмовляється воювати з Україною.

Про це у четвер, 17 березня, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Зазначається, що окупанти використали майже всі комплекти крилатих ракет морського базування "Калібр" та оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер", тому російська армія завдає ракетно-бомбових ударів по містах.

Крім того, українські військові завдали значних втрат авіаційним підрозділам 960-го штурмового авіаційного полку 4-ї армії окупантів. Льотний склад російських льотчиків настільки деморалізований, що військові спеціально пишуть рапорти на звільнення, аби не брати участь у російсько-українській війні.

"Морально-психологічний стан льотного складу вкрай незадовільний. Продовжуються випадки подання рапортів на звільнення у зв’язку з небажанням брати участь в бойових діях на території України", — йдеться у повідомленні ЗСУ.

Нагадаємо, що відсіч окупаційна армія отримує в усіх регіонах України. Лише в ніч на 17 березня два бойові літаки армії рф були збиті в небі над Дніпропетровською областю. Крім того, непоправних втрат армія ворогів зазнала у Харківській області, де українські військові розбили чергову колону техніки російських окупантів.

Загалом, станом на ранок 17 березня ряди російських військ "порідшали" близько 14 тисяч солдатів і офіцерів. Також знищено понад 400 танків та 1400 броньованих машин.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Втрати #Армія РФ #Окупанти
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