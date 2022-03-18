Ще одна країна ввела санкції проти путіна та його прибічників

Цивілізований світ б’є санкціями щодо агресору.

У четвер, 17 березня, на 22-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну Нова Зеландія запровадила санкції проти верхівки російської влади.

Про це повідомляє сайт новозеландського уряду.

За інформацією джерела, у четвер набув чинності перший пакет санкцій Нової Зеландії щодо росії, зокрема обмеження вводяться проти кривавого диктатора володимира путіна, прем’єр-міністра Михайла Мішустіна, глави МЗС Сергія Лаврова та голови Міністерства оборони Сергія Шойгу. Також у санкційні списки потрапили й інші високопосадовці рф:

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глава МВС Володимир Колокольцев,

голова ФСБ Олександр Бортніков,

спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко,

спікер Держдуми В’ячеслав Володін,

керівник адміністрації президента Антон Вайно,

секретар Ради безпеки Микола Патрушев,

заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв,

директор Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін.

Санкції передбачають заморожування активів та заборону на поїздки до країни. Крім того, відвідувати Нову Зеландію тепер не зможуть 364 російські політики, військовослужбовці та журналісти. Також запроваджено обмеження до 19 російських організацій.

Міністр закордонних справ Нової Зеландії Наная Махута повідомила, що її країна посилить санкційний тиск на рф в найближчі кілька тижнів.

Раніше повідомлялося, що рф ввела санкції у відповідь проти США, але лише розсмішила мережу.