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"Подумала це Дантес": у мережі підколюють артиста через оголене фото Дорофєєвої в купальнику

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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На сторінці в соцмережі Дорофєєва поділилася новою фотографією в купальнику Новина оновлена 18 січня 2022, 17:35
На сторінці в соцмережі Дорофєєва поділилася новою фотографією в купальнику

DoDo знову показала себе у купальнику

Популярна українська співачка та колишня солістка гурту "Время и стекло" Надя Дорофєєва продовжує радувати фанів відвертими фотографіями з відпочинку.

Новою "оголеною" світлиною співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram. Публікація вже встигла набрати понад 105 тисяч лайків і її прокоментували більше 400 користувачів мережі, у тому числі й чоловік Дорофєєвої — Володимир Дантес.

Фотографія Надії Дорофєєвої зі сторінки в соцмережі
Фотографія Надії Дорофєєвої зі сторінки в соцмережі

Під фотографією коханої, яка засмагає обличчям донизу у відвертому купальнику, демонструючи свої апетитні форми, він великим шрифтом написав коментар: "ЗАБЛОКИРОВАТЬ!!!!".

Володимир Дантес прокоментував фото дружини
Володимир Дантес прокоментував фото дружини

Варто зазначити, що у коментарях під публікацією більшість користувачів соцмережі жартома відзначають, що з цього ракурсу Надя дуже схожа на свого чоловіка, мовляв, "Дантес прикрився волоссям і засмагає".

Дехто навіть прямо зізнається, що сплутав Дорофєєву з її коханим.

Реакція користувачів соцмережі на фотографію
Реакція користувачів соцмережі на фотографію

Відзначимо, що за особистим життям співачки, яке вона активно демонструє в соцмережі, вже стежать понад п'ять мільйонів підписників.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як Надя Дорофєєва поділилася з підписниками своїми враженнями щодо відпустки у Туреччині, яку вона провела зі своїм коханим — Володимиром Дантесом та опублікувала кілька знімків у відвертому купальнику.

Теги:
#Оголена #Фото #Дантес #Співачка #Надія Дорофєєва
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