"Подумала це Дантес": у мережі підколюють артиста через оголене фото Дорофєєвої в купальнику
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DoDo знову показала себе у купальнику
Популярна українська співачка та колишня солістка гурту "Время и стекло" Надя Дорофєєва продовжує радувати фанів відвертими фотографіями з відпочинку.
Новою "оголеною" світлиною співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram. Публікація вже встигла набрати понад 105 тисяч лайків і її прокоментували більше 400 користувачів мережі, у тому числі й чоловік Дорофєєвої — Володимир Дантес.
Під фотографією коханої, яка засмагає обличчям донизу у відвертому купальнику, демонструючи свої апетитні форми, він великим шрифтом написав коментар: "ЗАБЛОКИРОВАТЬ!!!!".
Варто зазначити, що у коментарях під публікацією більшість користувачів соцмережі жартома відзначають, що з цього ракурсу Надя дуже схожа на свого чоловіка, мовляв, "Дантес прикрився волоссям і засмагає".
Дехто навіть прямо зізнається, що сплутав Дорофєєву з її коханим.
Відзначимо, що за особистим життям співачки, яке вона активно демонструє в соцмережі, вже стежать понад п'ять мільйонів підписників.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як Надя Дорофєєва поділилася з підписниками своїми враженнями щодо відпустки у Туреччині, яку вона провела зі своїм коханим — Володимиром Дантесом та опублікувала кілька знімків у відвертому купальнику.
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