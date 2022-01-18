Укр

"Подумала это Дантес": в сети подкалывают артиста из-за обнаженного фото Дорофеевой в купальнике

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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На странице в соцсети Дорофеева поделилась новой фотографией Новость обновлена 18 января 2022, 17:35
На странице в соцсети Дорофеева поделилась новой фотографией

DoDo снова показала себя в купальнике

Популярная украинская певица и бывшая солистка группы "Время и стекло" Надя Дорофеева продолжает радовать фанатов откровенными фотографиями с отдыха.

Новой "обнаженной" фотографией певица поделилась на своей странице в Instagram. Публикация уже успела набрать более 105 тысяч лайков и ее прокомментировали более 400 пользователей сети, в том числе и муж Дорофеевой — Владимир Дантес.

Фотография Надежды Дорофеевой со страницы в соцсети
Фотография Надежды Дорофеевой со страницы в соцсети

Под фотографией любимой, загорающей лицом вниз в откровенном купальнике и демонстрируя свои аппетитные формы, он большим шрифтом написал комментарий: "ЗАБЛОКИРОВАТЬ!!!!".

Владимир Дантес прокомментировал фото жены
Владимир Дантес прокомментировал фото жены

Стоит отметить, что в комментариях под публикацией большинство пользователей соцсети в шутку отмечают, что с этого ракурса Надя очень похожа на своего мужа, мол, "Дантес прикрылся волосами и загорает".

Некоторые даже прямо признаются, что спутали Дорофееву с ее любимым, задавая вопрос: "Вова, это ты?!".

Реакция пользователей соцсети на фотографию
Реакция пользователей соцсети на фотографию

Отметим, что за личной жизнью певицы, которую она активно демонстрирует в соцсети, уже следят более пяти миллионов подписчиков.

Ранее "Телеграф" сообщал, как Надя Дорофеева поделилась с подписчиками своими впечатлениями об отпуске в Турции, который она провела со своим любимым — Владимиром Дантесом и опубликовала несколько снимков в откровенном купальнике.

Теги:
#Обнаженная #Фото #Дантес #Співачка #Надія Дорофєєва
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