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Жена Вуди Аллена впервые высказалась по поводу секс-скандала

Вуди Аллен и Сун-И Превен
15:04 Сегодня Телеграф
24tv.ua

Новости шоу бизнеса: 47-летняя Сун-И Превин до недавнего времени не комментировала скандальную ситуацию, вовлеченным в которую оказался ее 82-летний супруг Вуди Аллен.

Жена культового кинорежиссера Вуди Аллена Сун-И Превен впервые высказалась относительно громкого секс-скандала, в котором обвинили ее мужа.

Вспомним, дочь Вуди Аллена – Дилан Фэрроу – утверждает, что в 1992 году (когда ей было 8 лет) она стала жертвой сексуального насилия от режиссера. Сам Аллен эту информацию неоднократно отвергал. Стоит вспомнить, что еще в 1993 году суд признал режиссера невиновным.

Кроме того, приемный сын Вуди Аллена Мозес Фэрроу вступился за своего отца и опубликовал открытое письмо, в котором обвинил мать Мию Фэрроу в жестоком эмоциональном и физическом обращении с детьми.

Сейчас Аллен женат на 47-летней Сун-И Превен. Что интересно, Сун-И – это дочь бывшей жены режиссера Мии Фэрроу (мать Дилан, которая обвинила Аллена в сексуальном насилии) и музыканта Андре Превина.

"У меня никогда не было необходимости рассказывать о своей семье в стиле: как все было плохо. Но то, что происходит сейчас с Вуди – грустно и несправедливо. Мия воспользовалась движением #MeToo и под общий ажиотаж выставила Дилан как жертву, которую проигнорировали. И в результате несколько новых поколений, которые не слышали о том скандале, прочитали о нем, хотя им этого не нужно было знать", – заяивла Сун-И Превен.

Отметим, Вуди Аллен опровергает все слухи о том, что Сун-И – дочь режиссера. "Люди думают, что я был ее отцом, поскольку был женат на Мии Фэрроу. Что я изнасиловал ее, а потом женился на своей сломленной дочери, которая нуждается в защите", – рассказывает Аллен.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Вуди Аллен, Дилан Фэрроу, Жена Вуди Аллена, Кинорежиссер, Секс-скандал, Сун-И Превен.
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