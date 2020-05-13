Скачать
Среда, 13.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В пяти областях Украины не выявлено ни одного нового случая COVID-19: карта
В пяти областях Украины не выявлено ни одного нового случая COVID-19: карта
В Минздраве назвали новые даты ослабления карантина
В Минздраве назвали новые даты ослабления карантина
Игрок Фиорентины Касерес сдал положительный тест на коронавирус
Игрок Фиорентины Касерес сдал положительный тест на коронавирус
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 14 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 14 мая

Хелена Бонем Картер рассказала о домогательствах Харви Вайнштейна

Хелена Бонем Картер рассказала о домогательствах Харви Вайнштейна
12:32 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Она вспомнила, как ответила отказом Вайнштейну на его попытки флиртовать с ней.

Недавно Хелена Бонем Картер участвовала в записи подкаста BBC Louis Theroux's Grounded. Актриса рассказала, что Харви Вайнштейн — кинопродюсер, который в данный момент отбывает 23-летний срок за насилие и сексуальное домогательство — однажды полез и к ней.

По словам Хелены, он начал неуместно трогать ее в области шеи, из-за чего она убежала от него в другой конец комнаты.

Я тогда не знала, что он может наседать на людей, и, конечно, я не знала о сексуальном насилии. Но я знала, что он может лезть к людям. И как-то раз он полез ко мне. Он положил на меня руку и попытался сделать мне массаж шеи. Я поняла, что это не очень нормально. Сказала ему "нет" и отошла в другой конец комнаты. На этом все. Он правда был агрессивным и приставал к людям. Я думаю, он отчасти социопат. Я видела, что он плохо обращается с другими и что в нем нет никакого сострадания, это меня очень настораживало, — поделилась актриса.

Светлана Лобода показала фигуру в нижнем белье (Фото)

Ранее Ким Бекинсейл рассказывала, что Харви грубо отчитал ее за то, что она однажды явилась на премьеру фильма в "недостаточно сексуальном" наряде. Мероприятие состоялось после трагедии 11 сентября, и тогда никто не позволял себе провокационные и яркие наряды. Ким была на ковровой дорожке в брючном костюме, из-за чего получила выговор от Вайнштейна:

Ты дрянь, ты испортила премьеру! Если я устраиваю премьеру, ты должна приехать на нее в обтягивающем платье, подчеркивать задницу и грудь, а не выглядеть, как чертова лесбиянка! — передала его слова актриса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Актриса, Хелена Бонэм-Картер, Харви Вайнштейн, Домогательство.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Неприятный запах изо рта: о каких болезнях можно говорить
02 Морозный циклон с Европы: в Украине существенно похолодает
03 Что Ваши носки могут поведать о Вашем характере
04 Замглавы Одесской ОГА о своем увольнении: Поставлена задача "сверху" убрать всех "порошенковских"
05 В Украине за сутки подтвердили еще 402 случая заражения COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Степанов: Выплаты медикам за апрель начнутся на этой неделе
Степанов: Выплаты медикам за апрель начнутся на этой неделе
Премьер назвал сроки получения транша от МВФ
Премьер назвал сроки получения транша от МВФ
В Украине за сутки подтвердили еще 402 случая заражения COVID-19
В Украине за сутки подтвердили еще 402 случая COVID-19
Экс-участница группы &quot;Время и Стекло&quot; рассказала, что заставляет ее радоваться
Экс-участница группы "Время и Стекло" рассказала, что заставляет ее радоваться
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь