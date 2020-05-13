Хелена Бонем Картер рассказала о домогательствах Харви Вайнштейна

Новости шоу бизнеса:Она вспомнила, как ответила отказом Вайнштейну на его попытки флиртовать с ней.

Недавно Хелена Бонем Картер участвовала в записи подкаста BBC Louis Theroux's Grounded. Актриса рассказала, что Харви Вайнштейн — кинопродюсер, который в данный момент отбывает 23-летний срок за насилие и сексуальное домогательство — однажды полез и к ней.

По словам Хелены, он начал неуместно трогать ее в области шеи, из-за чего она убежала от него в другой конец комнаты.

Я тогда не знала, что он может наседать на людей, и, конечно, я не знала о сексуальном насилии. Но я знала, что он может лезть к людям. И как-то раз он полез ко мне. Он положил на меня руку и попытался сделать мне массаж шеи. Я поняла, что это не очень нормально. Сказала ему "нет" и отошла в другой конец комнаты. На этом все. Он правда был агрессивным и приставал к людям. Я думаю, он отчасти социопат. Я видела, что он плохо обращается с другими и что в нем нет никакого сострадания, это меня очень настораживало, — поделилась актриса.

Ранее Ким Бекинсейл рассказывала, что Харви грубо отчитал ее за то, что она однажды явилась на премьеру фильма в "недостаточно сексуальном" наряде. Мероприятие состоялось после трагедии 11 сентября, и тогда никто не позволял себе провокационные и яркие наряды. Ким была на ковровой дорожке в брючном костюме, из-за чего получила выговор от Вайнштейна:

Ты дрянь, ты испортила премьеру! Если я устраиваю премьеру, ты должна приехать на нее в обтягивающем платье, подчеркивать задницу и грудь, а не выглядеть, как чертова лесбиянка! — передала его слова актриса.