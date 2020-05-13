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Светлана Лобода показала фигуру в нижнем белье (Фото)

Светлана Лобода показала фигуру в нижнем белье (Фото)
11:47 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Певица считает, что самоизоляция пошла ей на пользу.

Украинская певица Светлана Лобода, живущая и работающая в России, порадовала фанов серией новых снимком в нижнем белье.

37-летняя артистка опубликовала несколько снимков, сделанных в ванной комнате, на которых изображена в белом халате и комплекте нижнего белья от Calvin Klein.

Фотографировала Лободу в белье ее старшая дочь Евангелина. 

 
 
 
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Мне кажется, самоизоляция идёт на пользу, как думаете? Foto by my lovely Eva какая из?)

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

"Мне кажется, самоизоляция идет на пользу, как думаете? Foto by my lovely Eva. Какая из?", — обратилась к фолловерам певица.

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Менее, чем за сутки кадры набрали свыше 140 тыс лайков, а также более 1 тыс комментариев, в которых фаны восхищались стройностью Лободы.

"Всем бы такую пользу на самоизоляции", "Ты супер", "Света, классная фигура", "Красотка", — пишут в Сети.

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Фигура, Знаменитости, Стиль, Светлана Лобода.
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