Светлана Лобода показала фигуру в нижнем белье (Фото)

Украинская певица Светлана Лобода, живущая и работающая в России, порадовала фанов серией новых снимком в нижнем белье.
37-летняя артистка опубликовала несколько снимков, сделанных в ванной комнате, на которых изображена в белом халате и комплекте нижнего белья от Calvin Klein.
Фотографировала Лободу в белье ее старшая дочь Евангелина.
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Мне кажется, самоизоляция идёт на пользу, как думаете? Foto by my lovely Eva какая из?)
"Мне кажется, самоизоляция идет на пользу, как думаете? Foto by my lovely Eva. Какая из?", — обратилась к фолловерам певица.
Менее, чем за сутки кадры набрали свыше 140 тыс лайков, а также более 1 тыс комментариев, в которых фаны восхищались стройностью Лободы.
"Всем бы такую пользу на самоизоляции", "Ты супер", "Света, классная фигура", "Красотка", — пишут в Сети.