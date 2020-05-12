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Актриса Шэрон Стоун поделилась детским фото

Актриса Шэрон Стоун поделилась детским фото
21:26 Сегодня Телеграф glavcom.ua

Новости шоу бизнеса:62-летняя американская актриса показала поклонникам, как выглядела в детстве.

Знаменитая голливудская звезда из 90-х Шэрон Стоун решила порадовать своих подписчиков в Instagram и продемонстрировала фотографию из своего далекого детства.

В марте актрисе исполнилось 62 года, а на черно-белом кадре она предстает в виде совсем еще молодой девчушки, которая даже не подозревает о скорой всемирной известности.

Маленькая красотка настороженно смотрит в камеру, а на руках у нее белые перчатки. В качестве подписи к фотографии звезда отметила, что когда-то давно у нее уже был опыт сиделки, а также поблагодарила всех врачей и работников больниц, которые помогают в борьбе с коронавирусом.

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Поклонники Стоун умилились фотографии и отметили, что кадр выглядит очень естественным и милым, а в девочке на фото с трудом можно опознать звезду.

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Шэрон Стоун, Детство, Фото.
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