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Американский режиссер попросил Путина стать его кумом

Американский режиссер попросил Путина стать его кумом
05:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Режиссер Оливер Стоун хочет, что-бы Путин был крестным отцом его дочери.

Американский режиссер Оливер Стоун, автор пропагандистских фильмов о ситуации в Украине, попросил кремлевского лидера стать крестным отцом его взрослой дочери.

Об этом сообщает New York Post.

"В эпизоде, который является более причудливым, чем любая теория заговора, оскароносный режиссер Оливер Стоун попросил президента России Владимира Путина стать крестным отцом его 22-летней дочери", - пишет издание.

Как отмечается, в пятницу, 19 июля в Москве во время беседы на тему молодежи и американской культуры, Путин спросил Стоуна, хотела бы его дочь принять православие. "Мы сделаем ее православной", - заверил Стоун.

Напоминаем, американский кинорежиссер, сценарист, продюсер Оливер Стоун известен склонностью к конспирологическим теориям и благосклонностью к диктаторским режимам. Он близко общался с Фиделем Кастро, Уго Чавесом, Эво Моралесом и другими диктаторами и автократами. У Путина Стоун не раз брал интервью, а также публично поддерживал позицию российского президента.

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Так, в 2014 году Стоун высказался в поддержку заявлений Кремля о том, будто Революция Достоинства в Украине была "замыслом ЦРУ". Впоследствии режиссер выпустил несколько фильмов на основе интервью с Путиным, в частности, "Украина в огне" и "Нерассказанная история Украины". В этих лентах он разделяет позицию Кремля относительно ситуации в нашей стране.

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Владимир Путин, Пропаганда, Режиссер, Оливер Стоун, Кум.
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