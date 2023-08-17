Роберту Де Ниро – 80. Шесть забытых ролей знаменитого голливудского актера (видео)

Больше всего на счету кинозвезды ролей жестоких гангстеров и бескоспромиссных полицейских

17 июля исполнилось 80 лет легендарному голливудскому актеру, режиссеру и продюсеру Роберту Де Ниро, вот уже полвека вдохновенно исполняющему роли гангстеров и полицейских. На счету Де Ниро — более 120 фильмов, а его актерские работы в "Крестном отце-2", "Таксисте", "Бешеном быке", "Однажды в Америке", "Славных парнях", "Схватке" и других фильмах стали классическими.

"Телеграф" предлагает вспомнить другие образы великого актера – может, не самые известные современному зрителю, но от того не менее гениальные.

Комик-неудачник. "Король комедии" (1982)

Когда Ларс Фон Триер только делал свои первые шаги в большом кино, Мартин Скорсезе снял эту не очень смешную, а временами очень некомфортную для зрителя комедию с бодрым названием. Не удивительно, что столь злую сатиру на общество, пораженное вирусом успешности, зрители и критики открыли заново только через два десятилетия.

Де Ниро играет неудачливого комика по имени Руперт Папкин, одержимого своим кумиром (в его роли один из "крысиной стаи" Френка Синатра, популярный комик 1960-х Джерри Льюис.) Но герой Де Ниро лишен харизмы артиста, он вполне заурядная личность. Хуже того, как комик этот "король комедии" банально не смешон.

Как всегда, Де Ниро создал очень сложный, противоречивый образ. Его Руперт Папкин – несимпатичный человек, к которому помимо воли испытываешь симпатию, и неудачник, живущий силой своего воображения, что делает его действительно незаурядным.

Влюбленный архитектор. "Влюбленные" (1984)

Кроме гангстеров, полицейских, таксистов и бешеных быков, Де Ниро играл спецагентов, кинопродюсеров, политиков, священников, пожарных, врачей, чудовище Франкенштейна и даже самого дьявола. И очень редко – обычных людей, по пальцам руки пересчитать.

Среди таких работ — роль нью-йоркского архитектора средних лет Френка Рафтиса в мелодраме Улу Гроссбарда "Влюбленные" (1982). Герои Де Ниро и Мэрил Стрип сталкиваются однажды в книжном магазине накануне Рождества, затем также случайно встречаются в электричке, и вот уже не могут друг без друга, несмотря на казалось бы налаженную семейную жизнь.

Актеры дружили еще с начала 1970-х годов, так что пресловутая "химия" между героями идеально сочетается с прекрасно (как всегда у де Ниро и Стрип) разыгранными ролями – и, как всегда, полными тонких нюансов.

Сантехник-террорист. "Бразилия" (1985)

Классика сатиры от Терри Гиллиама, одного из "Монти Пайтон" и главного возмутителя спокойствия в кино 1980–90-х. Єта постмодернистская экранизация одного из ключевых романов ХХ века "1984" Джорджа Оруэлла до сих пор не утратила ни политической актуальности, ни художественной силы.

У Де Ниро здесь небольшая, но запоминающаяся роль сантехника-террориста Арчибальда Таттла, который злостно нарушает монополию на коммунальные услуги тоталитарного и тотально забюрократизированного государства. И хотя Таттл скорее функция, чем полноценный персонаж, Де Ниро не только изобразил его живым, полнокровным героем, но еще сделал это с должным чувством юмора.

Дьявол. "Сердце ангела" (1986)

В "Сердце ангела" Алана Паркера Де Ниро создал если не самое эффектное киновоплощение дьявола, то наверняка одно из. Его Луи Сафье не интригует, а откровенно пугает с первого же появления на экране.

Забавно, сам Де Ниро утверждал, что просто спародировал своего доброго друга, режиссера Мартина Скорсезе, с которым они сделали десять фильмов: такие же маникюр, ухоженная бородка и нечеловеческое обаяние. Отличная шутка, попутно кое-что объясняющая об истинной природе кино. (Спойлер: явно не божественного происхождения.)

Тем более забавная, что другими эффектными кинодьяволами последних 30-ти лет выступили их коллеги по Новому Голливуду Аль Пачино ("Адвокат дьявола"), Джек Николсон ("Иствикские ведьмы") и Харви Кейтель ("Никки, дьявол младший").

Пациент, ненадолго вернувшийся с того света. "Пробуждения" (1990)

"Пробуждения" основаны на реальных событиях, когда знаменитому нейропсихологу Оливеру Саксу удалось ненадолго вернуть к жизни нескольких жертв эпидемии летаргического энцефалита. Де Ниро играет, конечно же, одного из таких пациентов, а роль доктора исполнил великий комик Робин Уильямс с его бесконечно добрыми глазами.

Как всегда, Де Ниро гениально передает все состояния своего героя, начиная кататонией, в которой много лет пребывает его персонаж Леонард Лоу. И заканчивая каждой стадией краткого, но такого волнующего выздоровления человека, открывающего для себя простые человеческие радости – ходить, говорить, самостоятельно есть, взаимодействовать с другими людьми.

С такой же пугающей достоверностью Де Ниро показал пусть своего героя обратно, во тьму. Что в совокупности с мелодраматической постановкой женщины-режиссера Пенни Маршалл делает "Пробуждения" одним из самых душераздирающих фильмов на свете.

Мелкий уголовник-недотепа. "Джеки Браун" (1997)

Среди "гангстерских" ролей Де Ниро – все сплошь харизматики. Его Вито Корлеоне излучает мудрость и власть, Джими Конвей из "Славных парней" парализует окружающих исходящим от него ужасом. Нейл Макколи в "Схватке" не только опасен, он хитрый и осторожный, как змей.

На их фоне мелкий уголовник Луис Гара в недооцененном шедевре Квентина Тарантино "Джеки Браун" смотрится по-настоящему комичной фигурой.

Как всегда глубоко, до мельчайших деталей вживаясь в роль, Де Ниро рисует на полотне экрана образ не очень удачливого и не особо лихого жулика, который только что вышел после отсидки и с трудом избавляется от тюремных привычек. Вдобавок Луис не очень умен, но в любую минуту этот недотепа может превратиться в непредсказуемого психопата.

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