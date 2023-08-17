Роберту Де Ніро – 80. Шість забутих ролей знаменитого голлівудського актора (відео)

Найбільше на рахунку кінозірки ролей жорстоких гангстерів та безкоспромісних поліцейських

17 липня виповнилося 80 років легендарному голлівудському актору, режисеру та продюсеру Роберту Де Ніро, який ось уже півстоліття натхненно виконує ролі гангстерів та поліцейських. На рахунку Де Ніро — понад 120 фільмів, а його акторські роботи у "Хрещеному батьку-2", "Таксісті", "Скаженому бику", "Одного разу в Америці", "Славних хлопцях", "Сутичці" та інших фільмах стали класичними.

"Телеграф" пропонує згадати інші образи славетного актора — може, не найбільш відомі сучасному глядачеві, але від того не менш геніальні.

Комік-невдаха. "Король комедії" (1982)

Коли Ларс Фон Трієр тільки-но робив свої перші кроки у великому кіно, Мартін Скорсезе зняв цю не дуже смішну, а часом дуже некомфортну для глядача комедію з бадьорою назвою. Не дивно, що таку злу сатиру на суспільство, вражене вірусом успішності, глядачі та критики відкрили заново лише через два десятиліття.

Де Ніро грає невдачливого коміка на ім’я Руперт Папкін, одержимого своїм кумиром (у його ролі один зі "зграї щурів" Френка Сінатра, популярний комік 1960-х Джеррі Льюїс.) Але герой Де Ніро позбавлений харизми артиста, він цілком пересічна особистість. Гірше за те, як комік цей "король комедії" банально не смішний.

Як завжди, Де Ніро створив дуже складний, суперечливий образ. Його Руперт Папкін – несимпатична людина, до якої мимоволі відчуваєш симпатію, та невдаха, що живе силою своєї уяви, що робить його справжньою особистістю.

Закоханий архітектор. "Закохані" (1984)

Окрім гангстерів, поліцейських, таксистів та шалених бугаїв, Де Ніро грав спецагентів, кінопродюсерів, політиків, священиків, пожежників, лікарів, чудовисько Франкенштейна та навіть самого диявола. І дуже рідко – звичайних людей, на пальцях руки перерахувати.

Серед таких робіт — роль нью-йоркського архітектора середніх років Френка Рафтіса в мелодрамі Улу Гроссбара "Закохані" (1982). Герої Де Ніро та Меріл Стріп стикаються одного разу в книгарні напередодні Різдва, потім також випадково зустрічаються в електричці, і ось уже не можуть один без одного, незважаючи на здавалося б налагоджене сімейне життя.

Актори дружили ще з початку 1970-х років, так що горезвісна "хімія" між героями ідеально поєднується з чудово (як завжди у де Ніро та Стріп) розіграними ролями – і, як завжди, повними тонких нюансів.

Сантехнік-терорист. "Бразилія" (1985)

Класика сатири від Террі Гілліама, одного з "Монті Пайтон" та головного обурювача спокою в кіно 1980–90-х. Ця постмодерна екранізація одного з ключових романів ХХ століття "1984" Джорджа Оруелла досі не втратила ані політичної актуальності, наі художньої сили.

У Де Ніро тут невелика, але незабутня роль сантехніка-терориста Арчібальда Таттла, який злісно порушує монополію на комунальні послуги тоталітарної та тотально забюрократизованої держави. І хоча Таттл скоріше функція, ніж повноцінний персонаж, Де Ніро не тільки зобразив його живим, повнокровним героєм, ще й зробив це з належним почуттям гумору.

Диявол. "Серце ангела" (1986)

У "Серце ангела" Алана Паркера Де Ніро створив якщо не найефектніше кіновтілення диявола, то, напевно, одне з. Його Луї Саф'є не інтригує, а відверто лякає з першої появи на екрані.

Забавно, сам Де Ніро стверджував, що просто спародіював свого доброго друга, режисера Мартіна Скорсезе, з яким вони зробили десять фільмів: такі ж манікюр, доглянута борідка та нелюдська чарівність. Чудовий жарт, який принагідно дещо пояснює про справжню природу кіно. (Спойлер: явно не божественного походження.)

Тим більше кумедний, що іншими ефектними кінодияволами останніх 30-ти років виступили їхні колеги по Новому Голлівуду Аль Пачіно ("Адвокат диявола"), Джек Ніколсон ("Іствікські відьми") та Харві Кейтель ("Ніккі, диявол молодший").

Пацієнт, який ненадовго повернувся з того світу. "Пробудження" (1990)

"Пробудження" засновані на реальних подіях, коли знаменитому нейропсихологу Оліверу Саксу вдалося ненадовго повернути до життя кількох жертв епідемії летаргічного енцефаліту. Де Ніро грає, звичайно ж, одного з таких пацієнтів, а роль доктора виконав великий комік Робін Вільямс із його нескінченно добрими очима.

Як завжди, Де Ніро геніально передає всі статки свого героя, починаючи кататонією, в якій багато років перебуває його персонаж Леонард Лоу. І закінчуючи кожною стадією короткого, але такого хвилюючого одужання людини, що відкриває для себе прості людські радості – ходити, говорити, самостійно їсти, взаємодіяти з іншими людьми.

З такою ж лякаючою достовірністю Де Ніро показав шлях свого героя назад, у темряву. Що в сукупності з мелодраматичною постановкою жінки-режисера Пенні Маршалл робить "Пробудження" одним із самих несамовитих фільмів у світі.

Дрібний карний злочинець. "Джекі Браун" (1997)

Серед "гангстерських" ролей Де Ніро — всі харизматики. Його Віто Корлеоне випромінює мудрість і владу, Джімі Конвей зі "Славних хлопців" паралізує оточуючих жахом. Нейл Макколі в "Схватці" не тільки небезпечний, він хитрий та обережний, наче змій.

На їхньому тлі дрібний карний злочинець Луїс Гара в недооціненому шедеврі Квентіна Тарантіно "Джекі Браун" виглядає по-справжньому комічною фігурою.

Як завжди глибоко, до найдрібніших деталей вживаючись у роль, Де Ніро малює на полотні екрану образ не дуже щасливого та не особливо лихого шахрая, який щойно вийшов після відсидки і важко позбавляється тюремних звичок. До того ж Луїс не дуже розумний, але будь-якої хвилини цей недотепа може перетворитися на непередбачуваного психопата.

Раніше " Телеграф " писав про кращі ролі улюбленого актора Скорсезе та Тарантіно Харві Кейтеля.