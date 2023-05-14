Харви Кейтелю – 83. ТОП лучших ролей любимого актера Скорсезе и Тарантино (видео)

Рабочий с завода, бретер времен Наполоновских войн, доморощенный философ и плохой парень

13 мая исполнилось 83 года Харви Кейтелю – номинанту на премию "Оскар", одному из любимых актеров Мартина Скорсезе и Квентина Тарантино, который с одинаковой легкостью играл и в высокобюджетных голливудских блокбастерах, и в фильмах европейских режиссеров, и в "независимом" американском кино. Вспоминаем самые яркие работы Кейтеля вместе с "Телеграфом".

"Злые улицы"

"Злые улицы" – первая серьезная роль Кейтеля

"Злые улицы" не были первой работой в кино Мартина Скорсезе, Роберта Де Ниро и Харви Кейтеля, но первым фильмом, где их таланты впервые раскрылись во всей мощи. Скорсезе, будущий певец гангстерской Америки, вместе с Френсисом Фордом Копполой (чей "Крестный отец" вышел годом ранее, в 1972) заложили канон нового гангстерского кино в США.

Отныне преступники – это не просто дегенераты наподобие Тони Камонте из "Лица со шрамом" (1932). Теперь это сложные, многоплановые фигуры со своим особенным кодексом чести. На первый план выходят не хитроумные схемы преступлений, а проблемы семьи, веры и долга. Таких персонажей будут играть не кинозвезды, а "этнические" актеры, выходцы из семей итальянских и еврейских эмигрантов, выросшие на этих самых злых улицах Нью-Йорка. (Или Нью-Джерси, как Джо Пеши – другой любимый актер Скорсезе, разыгрывающий в более поздних фильмах режиссера на пару с Де Ниро комбинацию из "Злых улиц".)

Мелкий гангстер Чарли Каппа, сыгранный 33-летним Кейтелем – прообраз "мятущихся" героев Скорсезе: маленький человек, который пытается уравновесить в своей жизни вещи, которые изначально невозможно привести к балансу. Например, понятия о дружбе с криминальными понятиями, а веру – с необходимостью выживать в аморальном мире. Несмотря на криминальное поприще, такой персонаж является настоящим героем: обреченный с самого начала, он все равно пойдет до конца.

"Пальцы"

Одна из самых противоречивых ролей

В первом и лучшем фильме режиссера и сценариста Джеймса Тобэка Кейтель играет одну из наиболее противоречивых ролей в своей карьере. Его персонаж Джимми Ангелелли раздираем внутренними демонами – как сексуальными (режиссер намекает, что испытывающий сложности с женщинами Джимми может быть педофилом), так и личностными.

В обычной жизни он подающий большие надежды пианист, испытывающий панический страх сцены. Сын мелкого мафиози, в теневой жизни он безжалостный коллектор, помогающий отцу-ростовщику выбивать деньги из должников. Почти документальная атмосфера Нью-Йорка семидесятых, сложный образ главного героя (который Кейтель разовьет до полного распада личности в "Плохом лейтенанте" Абеля Феррары), прекрасная музыка и будничная жестокость улиц – слагаемые одного из самых необычных шедевров Нового Голливуда.

К слову, хотя оригинальный фильм Тобэка пости неизвестен нашим зрителям, в 2005 году в украинском прокате можно было увидеть французский римейк под названием "Мое сердце биться перестало" Жака Одияра ("Пророк", "Братья Систерс"). Но это уже была, как говорится, совсем другая история.

Любопытно, что гангстеров у Тобэка играют реальные уголовники. Это телохранитель семьи Коломбо Ленни Монтана, прославившийся ролью киллера Люка Брази в "Крестном отце". И Тони Сирико, будущая звезда "Клана Сопрано".

"Дуэлянты"

Актеру удался образ человека из другой эпохи

Опять дебют – первая полнометражная работа амбициозного рекламиста из Лондона, а ныне всемирно известного постановщика Ридли Скотта. Повесть Джозефа Конрада о двух офицерах, которые в эпоху Наполеоновских войн и последующей реставрации Бурбонов схлестнулись на дуэли, растянувшейся на долгих пятнадцать лет, основана на историческом анекдоте.

Дьюбер и Феро (Кейтель сыграл роль одержимого бретера) вместе будут сражаться против австрияков, испанцев и англичан, участвовать в русской кампании – чего, к слову, не было в повести, расходясь и снова сходясь в жестоких сабельных поединках. Дьюбер, поначалу ставший заложником одержимости своего противника, с годами втянется в эту странную игру и однажды даже спасет жизнь Феро, чтобы наконец-то закончить их противостояние – к тому моменту оба успеют дослужиться до генеральских чинов.

Вдохновленный "Барри Линдоном" Стенли Кубрика и классической живописью, Риддли Скотт создал фильм невероятной красоты, что было отмечено в Каннах премией за лучший дебют. А Кейтелю удалось не просто создать образ человека из другой эпохи, но и передать одержимость своего героя, которая со временем перерастает в безумие.

"Синий воротничок"

Кейтель, как всегда, убедителен в роли работяги с автозавода

И снова дебют – на этот раз сценариста Пола Шредера, который успел прославиться в "Таксисте" Мартина Скорсезе (Кейтелю там также досталась небольшая роль), а теперь пробовал свои силы в постановке. "Синий воротничок" остался в тени более известных фильмов Пола Шредера, но определенно это одна из его лучших режиссерских работ.

История трех работяг, вкалывающих на конвейере автомобильного завода, которые пытаются выбраться из нищеты – это и антикапиталистическая сатира, и социальное кино с достоверными зарисовками из жизни рабочего класса, и напряженный детектив.

В фильме любопытный кастинг. На роль придурка и горохового шута "Зика" Брауна, который единственный из всех троих оказался достаточно циничен для того, чтобы сделать карьеру профсоюзного деятеля, Шредер пригласил комика Ричарда Прайора – одного из культурных героев "черной" Америки, олицетворение борьбы с расизмом. Ну, а сам Кейтель, как всегда, убедителен в роли обремененного семьей и кредитами рабочего, который едва сводит концы с концами, но не способен на компромисс.

"Бешеные псы"

Один из самых знаковых кадров в истории кино

В очередном режиссерском дебюте – эпохальном фильме-ограблении Квентина Тарантино "Бешеные псы", Кейтель не только сыграл одну из главных ролей, но еще и выступил исполнительным продюсером. Ему так понравился сценарий, что он сделал все, от него зависящее, чтобы фильм состоялся, даже принимал активное участие в прослушивании актеров.

Его мистер Белый, как всегда – сложная, глубокая личность, в которой сочетается верность бандитским традициям и человечность, а широкий спектр эмоций позволяет мгновенно перейти от шутки к угрозе. Повторяя в целом рисунок образа в следующем фильме Тарантино, "Криминальном чтиве", Кейтель внес в образ мистера Вульфа, "решающего проблемы", пародийные краски.

Любопытно, как и в "Пальцах", в "Бешеных псах" сыграл настоящий гангстер – грабитель банков Эдди Банкер, который в тюрьме начал писать, и со временем стал уважаемым романистом и автором сценариев. Трудно представить, что обходительный и вежливый мистер Синий в молодости числился в списке самых разыскиваемых преступников ФБР.

"Дым"

Каждый день в 8 утра на углу Третьей улицы и Седьмой авеню

Пять историй, которые однажды приключились в Бруклине с самыми резными людьми – рассеянным писателем, недавно потерявшем жену, 17-летним черным подростком, который убежал из дома, чтобы найти отца, молодой девушкой – она ушла из семьи и живет с бандитом, и так далее. Всех их объединяет табачная лавка на углу Третьей улицы и Седьмой авеню, где торгует доморощенный философ Огги Рен в исполнении Кейтеля.

Сам того не желая, Огги принимает деятельное участие в судьбе каждого героя, напоминая о том, что жизнь скоротечная, как сигарета, и столь же иллюзорна, как вынесенный в название фильма дым. А главные жизненные ценности так же банальны, как истины Огги – это семья и мужская дружба.

Лучший фильм Уэйна Вана, прославившегося в нулевых кассовой мелодрамой "Госпожа горничная" с Дженнифер Лопес, одновременно один из лучших американских "независимых" фильмов девяностых. Не зря в продолжении "Дыма", ленте "С унынием в лице", собранном из импровизаций на съемочной площадке, появляется сам Джим Джармуш. Эта едва уловимая комедия, фиксирующая поток повседневной жизни, не дает заскучать ни на минуту, хотя в кадре, казалось, бы ничего не происходят: люди просто курят и говорят, говорят и курят.

"Отель Гранд-Будапешт"

Кейтель иронизирует над своим киношным образом "крутого парня"

"Отель Гранд-Будапешт", самый грандиозный по размаху фильм Уэса Андерсона – абсолютный рекордсмен по числу звездных актеров в кастинге: в общей сложности, на полуторачасовой фильм пришлось полтора десятка актуальных лицедеев. (Соревноваться с ним могут разве что "Двенадцать друзей Оушена" Стивена Содерберга.)

Кейтель со своей эпизодической ролью заключенного в тюрьме совершенно не затерялся в этой галерее масок с едва узнаваемыми под гримом Тильдой Суинтон, Джудом Лоу, Джеффом Голдблюмом и другими звездами. Его "криминальный авторитет" Людвиг появляется в кадре буквально на минуту, чтобы передать герою Райфа Файнса план тюрьмы – по сути дела, крошечное камео. Но эта сцена стала одной из самых забавных и запоминающихся в фильме, чуть более чем полностью состоящем из забавных красочных эпизодов, напоминающих яркие открытки, написанные анилиновыми красками.

Кейтель не просто иронизирует над своим киношным образом "крутого парня", но и добавляет, как всегда, парочку уникальных штрихов. Остается только пожалеть, что в послужном списке этого замечательного актера так мало комедий.

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