Украинский фильм "Степное" получил приз в Локарно. Кого еще награждали на главных кинофестивалях мира (видео)

"Земля" Александра Довженко осталась без наград в Венеции

На 76-м Международном кинофестивале в швейцарском Локарно, который считается четвертым по значимости кинофорумом мира, фильм украинского режиссера Марины Вроды "Степное" получил приз за лучшую режиссуру.

Какие еще полнометражные художественные фильмы из Украины были награждены или номинировались в Каннах, Венеции и Берлине, читайте в материале "Телеграфа".

"Племя" (2014). Гран-при Недели критиков в Каннах

Один из самых знаменитых фильмов независимой Украины – криминальная драма Мирослава Слабошпицкого об интернате для глухонемых подростков, который становится метафорой Украины времен Януковича. Молодые люди зарабатывают на жизнь грабежом и бандитизмом, попутно "крышуя" своих соучениц, промышляющих проституцией. Единственная мечта – эмигрировать как можно дальше от Родины.

Говорят, фильм вызвал истерику у тогдашнего премьера Николая Азарова, поскольку снимался при государственной поддержке (и в копродукции с Нидерландами) и стоил немало седых волос самому режиссеру, которому приходилось преодолевать сильное сопротивление Госкино. Но все усилия того стоили. "Племя", снятое в очень жесткой манере, да еще и без единого слова, на языке глухонемых, стало глотком свежего воздуха для украинского кино, которое никак не могло освободиться от своего "поэтического" наследия. Всего фильм был представлен более чем на сотне кинофестивалей по всему миру, где получил более 40 наград.

Оператор Валентин Васянович, показавший Киев холодным и призрачным городом, напоминающим тот самый интернат, в дальнейшем сам занялся режиссурой. К сожалению, Мирослав Слабошпицкий с тех пор ничего не снимал.

"Донбас" (2018). Лучшая режиссура в Каннской программе "Особый взгляд"

Сегодня Сергей Лозница выглядит спорной фигурой: в марте 2022 года Украинская киноакадемия исключила режиссера за его противодействие бойкоту российских фильмов. А ведь в свое время Лозница считался национальным культурным достоянием – его первый игровой фильм "Счастье мое" (2010, в копродукции с Нидерландами и Германией, где режиссер живет более 20 лет), стал первой лентой за годы независимости Украины, показанной в Каннах.

В "Донбассе" Лозница, в игровом кино тяготеющий к сюрреализму, использует структуру фильма Луиса Бунюэля "Призрак свободы", состоящем из тринадцати разрозненных эпизодов, переходящих один в другой. Каждый такой сюжет – документальный. В них воспроизводятся YouTube-ролики, снятые на оккупированных территория Донбасса в 2014 году, в которых Лозница показывает хаос, ужас и мерзость ежедневной реальности в "народных республиках". Главный аттракцион фильма – показательная свадьба "ополченцев", как будто сошедших с картин Иеронима Босха.

"Атлантида" (2019). Приз за лучший фильм в программе "Горизонты" в Венеции

Антиутопия оператора "Племени" Валентина Васяновича, который выступил также автором сценария, продюсером и режиссером. Это история бывшего участника АТО, который ищет себя в мирной жизни после освобождения Донбасса, превращенного в непригодную для жизни выжженную войной пустыню. В этом гиперреалистическом, временами невыносимом для зрителей фильме снимались непрофессиональные актеры, в том числе участники АТО/ООС, что только усиливает ощущение пост-апокалипсиса в кадре.

Как и в случае с "Донбассом", в "Атлантиде" нет традиционной кинодраматургии со своей историей и развитием персонажей. Больше всего фильм напоминает документальный репортаж из преисподней.

"Атлантида" кажется особенно актуальной сейчас, когда СМИ поднимают вопрос о масштабах экологической катастрофы на территориях, где вот уже полтора года после полномасштабного вторжения идут жестокие бои, отравляющие плодородные земли Украины на десятилетия вперед. А еще любопытно, насколько лента Васяновича окажется пророческой: в "Атлантиде" четко называется год победы Украины над россией – 2024-й.

Какие еще фильмы показывали в Каннах, Венеции и Берлине

Невероятно, но факт: классический фильм Александра Довженко "Земля" (1932) входил в официальную программу самого первого кинофестиваля в Венеции, но остался вообще без призов. А "Тени забытых предков" (1964) Сергея Параджанова, возглавляющий сотню лучших украинских фильмов, вообще не был представлен на топовых кинофестивалях. Но зато получил Специальный приз жюри и приз критиков кинофеста в Мар-дель-Плата (Аргентина), Специальный приз фестиваля в греческих Салониках и Кубок на Фестивале фестивалей в Риме-1965.

Чаще всего на топовых кинофестивалях показывали фильмы главного режиссера украинского "авторского" кино Киры Муратовой. "Астенический синдром" (1990) был награжден Специальным призом жюри в Берлине, там же на "Золотого медведя" были номинированы "Три истории" (1997). "Настройщика" (2001) показали вне конкурса на 61-м Венецианском кинофестивале.

Также вне конкурса в Каннах демонстрировались "Полеты во сне и наяву" (1983) Романа Балаяна – один из культовых фильмов советской интеллигенции эпохи застоя, и экзистенциальная любовная драма почти забытого сегодня режиссера Игоря Минаева "Первый этаж" (1990, в рамках Двухнедельника режиссеров).

Ранее "Телеграф" писал об актерах украинского происхождения, которые сделали впечатляющую карьеру в Голливуде.