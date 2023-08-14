Миле Кунис – 40. Кто еще из украинцев прославился в Голливуде

Первой голливудской звездой из Украины стала киевлянка Анна Петровна Фесак

14 августа исполнилось 40 лет звезде фильма "Черный лебедь" Миле Кунис – уроженке Черновцов, которая в восьмилетнем возрасте переехала с родителями в Лос-Анжелес и сделала впечатляющую карьеру в кино. "Телеграф" предлагает вспомнить других известных американских кинематографистов украинского происхождения.

Анна Стэн

Немало американских выходцев из российской империи или Австро-Венгрии, которых журналисты называют "голливудскими украинцами" – это евреи, рожденные на территории современной Украины.

Начиная легендарный основателем кинокомпании "Metro-Goldwyn-Mayer" (MGM) Луисом Майером, который по одной из версий родился в Дымере под Киевом, или не менее легендарным композитором Дмитрием Темкиным из нынешнего Кропивницкого. И заканчивая уроженками Киева Дианой Каренн и Майей Дерен, стоявшей у истоков американского киноавангарда.

В отличие от них, киевлянка Анна Стэн была украинкой по отцу. Мало того, некоторые СМИ утверждают, что хореограф Петр Фесак принадлежал к казачьему роду. Доподлинно известно только то, что он был убит в 1921 году, что Анна Петровна Фесак (по ее собственному утверждению) до 12 лет говорила только по-украински, и что Анна Стэн стала первой голливудской звездой украинского происхождения.

Впрочем, ее карьера началась еще в советской россии. Фильмы с участием актрисы "Месс Менд" (1926) тогдашнего мужа Анны Федора Оцепа и "Девушка с коробкой" (1927) Бориса Барнета, будущего постановщика "Подвига разведчика" (один из главных прокатных хитов сороковых годов, снятый на будущей студии Довженко), были очень популярными в ссср.

Киевлянка Анна Стэн стала первой звездой Голливуда украинского происхождения.

В 1930 году эмигрирует во Францию, а в 1933-м по приглашению самого Сэмюэля Голдвина, совладельца MGM, оказалась в Голливуде, где еще год потратила на изучение языка, но так и не смогла полностью избавиться от акцента. На студии Анне Стэн платили 1500 долларов в неделю: огромные деньги по меркам депрессивных тридцатых, но после трех коммерческих неудач MGM разорвал контракт.

Ее самые знаменитые фильмы того периода – "Мы снова живы" (1934) еще одного выходца из российской империи Рубена Мамуляна, и мелодрама Кинга Видора "Брачная ночь", где Анна Стэн снялась в дуэте с Гэри Купером, одним из самых звездных актеров "золотой эпохи" Голливуда. И хотя сегодня об Анне Стэн помнят только специалисты, в первой половине тридцатых она была ближайшей конкуренткой великих кинодив Греты Гарбо, Марлен Дитрих и Кэтрин Хепберн, по праву считаясь одной из самых стильных кинозвезд своего времени.

А еще Анна Стэн никогда не забывала о своем происхождении, всю жизнь поддерживая советских эмигрантов.

Вера и Таисса Фармига

Старшая из сестер Фармига – и наиболее известная, Вера Фармига, заработала в Голливуде 10 млн долларов и сыграла в целом ряде запоминающихся фильмов. Можно сказать, что из голливудских украинцев поколения семидесятых годов она сделала наиболее впечатляющую карьеру.

Вера Фармига снималась со звездами первой величины

О ее родителях известно мало. Отец Михаил Фармига родился в 1942 году в Черновицкой области, в США работал системным аналитиком и ландшафтным дизайнером. Мать Любомира родилась в Германии, где познакомились ее родители Надежда и Теодор, а в Америке оказалась в 14-месячном возрасте. Всего в семье семеро детей.

Самые известные фильмы с ее участием – криминальная драма "Отступники" Мартина Скорсезе (2006, 4 премии "Оскар" и "Премия Гильдии киноактеров США" за "Лучший актерский состав в игровом кино"), фантастический экшн "Исходный код" (2011) сына Дэвида Боуи Данкана Джонса, приквел к "Клану Сопрано" "Множественные святые Нью-Арка" (2021) и сериал "Мотель Бейтса" (2013-2017), за который актриса получила десяток номинаций и премию "Сатурн". За роль в комедийной мелодраме "Мне бы в небо" (2009) Джейсона Райтмана номинировалась на "Оскара".

У 28-летней Таиссы Фармиги еще все впереди

Вера Фармига также сама снимает кино – так, ее младшая сестра Таисса Фармига (которую Вера называет своей лучшей подругой) дебютировала как актриса в "независимом" фильме старшей сестры "Небо и земля" (2011). В дальнейшем они еще не раз будут сниматься вместе.

Таисса прославилась благодаря сериалу "Американская история ужасов", где снималась в четырех сезонах. Самый заметный фильм с ее участием – драма "Наркокурьер" (2019) голливудской легенды Клинта Иствуда, где Таисса Фармига сыграла внучку главного героя. Большим кассовым хитом стал хоррор "Проклятие монахини" (2018), заработавший в прокате 365 млн. Конечно же, обе сестры поддержали Украину после полномасштабного вторжения.

Джек Пэленс

Если Фера Фармига заслужила номинацию на "Оскар", то Джек Пэленс стал первым актером-украинцем, получившем заветную статуэтку.

Владимир Иванович Палагнюк родился в семье шахтера, перебравшегося в Америку из села Иване-Золотое Тернопольской области, и уроженки Львова Анны Грамяк. До того, как на Пэленса обратили внимания отечественные СМИ, он успел сделать славную карьеру.

Начинал на Бродвее вместе с самим Марлоном Брандо. Во Франции снимался у классика "авторского" кино Жана-Люка Годара в "Презрении" (1963) вместе с не менее легендарными Фрицом Лангом, Мишелем Пикколи и Бриджитт Бардо. Большим хитом стала одна из лучших экранизаций графических романов "Бэтмен" (1989) Тима Бартона, где Пэленс достойно смотрелся в дуэте с Джеком Николсоном. А в 1992 году получил "Оскара" за комедию "Городские пижоны".

Историк Вахтанг Кипиани раскопал редкий снимок Пэленса в украинском национальном костюме

В Украине Пэленс прославился в апреле 2004 года, когда во время недели "Русских ночей" (фестиваль русской культуры) в Лос-Анджелесе публично отказался от почетной награды феста, статуэтки "Башня Татлина", потому что, по его собственным словам, не имел ничего общего с русским кинематографом.

"Я украинец, а не россиянин, потому я очень извиняюсь, я просто немного не в своей тарелке", – заявил актер и вскоре покинул мероприятие. В том же году Джек Пэлэнс стал гостем киевского кинофестиваля "Молодость".

Ольга Куриленко

Ольга Куриленко пришла в кино из модельного бизнеса

Уроженка Бердянска Ольга Куриленко сделала даже более впечатляющую карьеру, чем Мила Кунис (к слову, они вместе снимались в экранизации популярной игры "Макс Пейн", 2008). Украинка по отцу, она начала модельную карьеру в Москве, но уже в 16-летнем возрасте перебралась в Париж.

Прославилась в качестве очередной "девушки Бонда" в фильме "Квант милосердия" (2008), но одновременно с коммерческими хитами наподобие "Обливиона" (2013) или "Курьера" (2019) снималась в "авторском" кино, создавая запоминающиеся и часто гротескные образы.

Например, ее можно увидеть в "черных" комедиях таких известных режиссеров, как Терри Гиллиам ("Человек, который убил Дон-Кихота", 2017) и Мартин Макдона ("Семь психопатов", 2012), где ее партнерами по площадке стали голливудские звезды первой величины. В сатирической "Смерти Сталина" (2017) Армандо Иануччи она сыграла знаменитую советскую пианистку Марию Юдину. Правда, в последние годы предпочитает сниматься в экшенах и марвелловских кинокомиксах.

К сожалению, актриса, в которой (по ее собственному утверждению) течет русская, польская и белорусская кровь, хотя и поддержала Украину после полномасштабного вторжения, воздержалась от осуждения россии, переложив вину за бойню на абстрактных "политиков". Спасибо и на этом – уроженка Киева Мила Йовович, звезда "Пятого элемента" (1999), всегда подчеркивала свое русское происхождение.

Ранее "Телеграф" писал о том, что дебютный фильм украинки Марины Вроды победил на кинофестивале в Локарно.