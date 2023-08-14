Мілі Куніс – 40. Хто ще з українців прославився у Голлівуді

Першою голлівудською зіркою з України стала киянка Анна Петрівна Фесак

14 серпня виповнилося 40 років зірці фільму "Чорний лебідь" Мілі Куніс – уродженці Чернівців, яка у восьмирічному віці переїхала з батьками до Лос-Анджелеса та зробила вражаючу кар’єру в кіно. "Телеграф" пропонує згадати інших відомих американських кінематографістів українського походження.

Анна Стен

Чимало американських вихідців із російської імперії чи Австро-Угорщини, яких журналісти називають "голлівудськими українцями" – це євреї, народжені на території сучасної України.

Починаючи легендарним засновником кінокомпанії "Metro-Goldwyn-Mayer" (MGM) Луїсом Майєром, який за однією з версій народився в Димері під Києвом, або не менш легендарним композитором Дмитром Тьомкіним із нинішнього Кропивницького. І закінчуючи уродженками Києва Діаною Каренн та Майєю Дерен, що стояла біля витоків американського кіноавангарду.

На відміну від них, киянка Анна Стен була українкою по батькові. Мало того, деякі ЗМІ стверджують, що хореограф Петро Фесак належав до козацького роду. Достеменно відомо лише те, що його було вбито у 1921 році, що Анна Петрівна Фесак (за її власним твердженням ) до 12 років говорила лише українською, і що Анна Стен стала першою голлівудською зіркою українського походження.

Втім, її кар’єра розпочалася ще у радянській росії. Фільми за участю актриси "Мес Менд" (1926) тодішнього чоловіка Ганни Федора Оцепа та "Дівчина з коробкою" (1927) Бориса Барнета, майбутнього постановника "Подвигу розвідника" (один з головних прокатних хітів сорокових років, знятий на майбутній студії Довженка), були дуже популярними в ссср.

Киянка Анна Стен стала першою зіркою Голлівуду українського походження

У 1930 році емігрує до Франції, а в 1933-му на запрошення самого Семюеля Голдвіна, співвласника MGM, опинилася в Голлівуді, де ще рік витратила на вивчення мови, але так і не змогла повністю позбутися акценту. На студії Ганні Стен платили 1500 доларів на тиждень: величезні гроші за мірками депресивних тридцятих, але після трьох комерційних невдач MGM розірвав контракт.

Її найславетніші фільми того періоду — "Ми знову живі" (1934) ще одного вихідця з російської імперії Рубена Мамуляна, і мелодрама Кінга Відора "Шлюбна ніч", де Анна Стен знялася в дуеті з Гері Купером, одним із найзірковіших акторів "золотої епохи" Голлівуду. І хоча сьогодні про Анну Стен пам’ятають лише фахівці, у першій половині тридцятих вона була найближчою конкуренткою великих кінодів Грети Гарбо, Марлен Дітріх і Кетрін Хепберн, по праву вважаючись однією з найстильніших кінозірок свого часу.

А ще Анна Стен ніколи не забувала про своє походження, все життя підтримуючи радянських емігрантів.

Віра та Таїса Фарміга

Старша із сестер Фарміга — і найвідоміша, Віра Фарміга, заробила в Голлівуді 10 млн доларів і зіграла в цілій низці фільмів, що запам’ятовуються. Можна сказати, що із голлівудських українців покоління сімдесятих років вона зробила найбільш вражаючу кар’єру.

Віра Фарміга знімалася із зірками першої величини

Про її батьків відомо мало. Батько Михайло Фарміга народився 1942 року в Чернівецькій області, в США працював системним аналітиком та ландшафтним дизайнером. Мати Любомира народилася в Німеччині, де познайомилися її батьки Надія та Теодор, а в Америці опинилася у 14-місячному віці. Загалом у сім’ї семеро дітей.

Найвідоміші фільми за її участю – кримінальна драма "Відступники" Мартіна Скорсезе (2006, 4 премії "Оскар" та "Премія Гільдії кіноакторів США" за "Кращий акторський склад в ігровому кіно"), фантастичний екшн "Початковий код" (2011) сина Девіда Боуї Данкана Джонса, приквел до "Клану Сопрано" "Багато святих Нью-Арка" (2021) та серіал "Мотель Бейтса" (2013-2017), за який актриса отримала десяток номінацій та премію "Сатурн". За роль у комедійній мелодрамі "Мені б у небо" (2009) Джейсона Райтмана номінувалася на "Оскара".

У 28-річної Таїси Фарміги ще все попереду

Віра також сама знімає кіно – так, її молодша сестра Таїса Фарміга (яку Віра називає своєю найкращою подругою) дебютувала як актриса у "незалежному" фільмі старшої сестри "Небо та земля" (2011). Надалі вони ще не раз зніматимуться разом.

Таїса прославилася завдяки серіалу "Американська історія жахів", де знімалася у чотирьох сезонах. Найпомітніший фільм за її участю – драма "Наркокур’єр" (2019) голлівудської легенди Клінта Іствуда, де Таїса зіграла внучку головного героя. Великим касовим хітом став хорор "Прокляття черниці" (2018), який заробив у прокаті 365 млн. Звісно, обидві сестри підтримали Україну після повномасштабного вторгнення.

Джек Пеленс

Якщо Фера Фарміга заслужила номінацію на "Оскар", то Джек Пеленс став першим актором-українцем, який отримав заповітну статуетку.

Володимир Іванович Палагнюк народився в родині шахтаря, який перебрався до Америки з села Івано-Золоте Тернопільської області, та уродженки Львова Ганни Грам’як. До того, як на Пеленса звернули увагу вітчизняні ЗМІ, він встиг зробити гарну кар’єру.

Починав на Бродвеї разом із самим Марлоном Брандо. У Франції знімався у класика "авторського" кіно Жана-Люка Годара в "Зневазі" (1963) разом з не менш легендарними Фріцом Лангом, Мішелем Пікколі та Бріджіт Бардо. Великим хітом стала одна з найкращих екранізацій графічних романів "Бетмен" (1989) Тіма Бартона, де Пеленс гідно виглядав у дуеті з Джеком Ніколсоном. А 1992 року отримав "Оскара" за комедію "Міські піжони".

Історик Вахтанг Кіпіані розкопав рідкісний знімок Пеленса в українському національному вбранні

В Україні Пеленс прославився у квітні 2004 року, коли під час тижня "Російських ночей" (фестиваль російської культури) у Лос-Анджелесі публічно відмовився від почесної нагороди фесту, статуетки "Вежа Татліна", бо, за його власними словами, не мав нічого спільного із російським кінематографом.

"Я українець, а не росіянин, тому я дуже перепрошую, я просто трохи не у своїй тарілці", — заявив актор і незабаром залишив захід. Того ж року Джек Пеленс став гостем київського кінофестивалю "Молодість".

Ольга Куриленко

Ольга Куриленко прийшла в кіно із модельного бізнесу

Уродженка Бердянська Ольга Куриленко зробила навіть більш вражаючу кар’єру, ніж Міла Куніс (до речі, вони разом знімалися в екранізації популярної гри "Макс Пейн", 2008). Українка по батькові, вона розпочала модельну кар’єру у Москві, але вже у 16-річному віці перебралася до Парижа.

Прославилася як чергова "дівчина Бонда" у фільмі "Квант милосердя" (2008), але одночасно з комерційними хітами на кшталт "Облівіона" (2013) або "Кур’єра" (2019) знімалася в "авторському" кіно, створюючи незабутні і часто гротескні образи .

Наприклад, її можна побачити в "чорних" комедіях таких відомих режисерів, як Террі Гілліам ("Людина, яка вбила Дон-Кіхота", 2017) та Мартін Макдона ("Сім психопатів", 2012), де її партнерами по майданчику стали голлівудські зірки першої величини. У сатиричній "Смерті Сталіна" (2017) Армандо Іануччі вона зіграла славетну радянську піаністку Марію Юдіну. Щоправда, в останні роки воліє зніматися в екшенах та марвелівських кінокоміксах.

На жаль, акторка, в якій (за її власним твердженням) тече російська, польська та білоруська кров, хоч і підтримала Україну після повномасштабного вторгнення, утрималася від засудження Рросії, переклавши провину за бійню на абстрактних "політиків". Дякуємо і на цьому – уродженка Києва Міла Йовович, зірка "П’ятого елемента" (1999), завжди підкреслювала своє російське походження.

Раніше "Телеграф" писав про те, що дебютний фільм українки Марини Вроди переміг на кінофестивалі у Локарно.