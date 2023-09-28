Спартак Суббота може сісти до в’язниці: у Міносвіти розповіли, за що завели справу

"Психотерапевт" може потрапити за ґрати на кілька років

На відомого "психотерапевата" Спартака Субботу, якого спіймали на брехні, завели кримінальну справу. Поліція зайнялася розслідуванням документів про освіту Спартака, які, ймовірно, підроблені.

Про це повідомляє hromadske з посиланням на відповідь пресслужби Міносвіти України. Кримінальну справу було відкрито ще 20 квітня 2023 року.

Так, Шевченківське управління поліції Головного управління Національної поліції у Києві проводить досудове розслідування. Справа проти Спартака Субботи відкрита за ч. 4, ст. 358 ККУ (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів). Це карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом терміном до шести місяців, або обмеженням волі терміном до двох років.

Така потреба виникла після того, як 11 квітня 2023 року вийшло розслідування, в якому тоді ще соведучого популярного шоу "Підкаст терапія" викрили на брехні. Спартак Суббота брехав про свою освіту, про своє ім’я та допускав інтимні стосунки з клієнтками, після чого його соведучий Євген Янович відмовився далі вести шоу.

"Психотерапевт" намагався обілити свою репутацію в очах десятків тисяч шанувальників. Спершу він опублікував свідоцтво про народження, в якому він записаний справді як Спартак, а не як Олександр, але в мережі не повірили. Пізніше він опублікував фото численних дипломів на підтвердження своєї освіти, але й тут у мережі знайшли до чого причепитися.

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