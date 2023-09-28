Спартак Суббота может сесть в тюрьму: в Минобразования рассказали, за что завели дело

"Психотерапевт" может попасть за решетку на несколько лет

На известного "психотерапеват" Спартака Субботу, которого поймали на лжи, завели уголовное дело. Полиция занялась расследованием документов об образовании Спартака, которые, вероятно, поддельные.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на ответ пресс-службы Минобразования Украины. Уголовное дело было открыто еще 20 апреля 2023 года.

Так, Шевченковское управление полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве проводит досудебное расследование. Дело против Спартака Субботы открыто по ч.4, ст. 358 УКУ (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов). Это наказывается штрафом до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.

Такая необходимость возникла после того, как 11 апреля 2023 года вышло расследование, в котором тогда еще соведущего популярного шоу "Подкаст терапия" разоблачили на лжи. Спартак Суббота врал о своем образовании, о своем имени и допускал интимные отношения с клиентками, после чего его соведущий Евгений Янович отказался дальше вести шоу.

"Психотерапевт" пытался обелить свою репутацию в глазах десятков тысяч поклонников. Сперва он опубликовал свидетельство о рождении, в котором он записан действительно как Спартак, а не как Александр, но в сети не поверили. Позже он опубликовал фото многочисленных дипломов в подтверждение своего образования, но и тут в сети нашли к чему придраться.

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