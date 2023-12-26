Де зараз Олександр Еллерт і чим займається переможець шоу "Холостячка"

Сценарист "Квартал 95" висміює Путіна і бере участь у шоу з російськими коміками, які втекли з Росії.

З початку війни коміка Олександра Еллерта постійно засуджують через те, що він виїхав до США і вже другий рік перебуває там. Крім цього, він активно розміщує свої фото в Instagram, зроблені в різних містах Америки. У цих випадках його критикують за те, що він продовжує вести свій блог російською мовою. Також користувачі мережі постійно пишуть йому, що це не чоловічий вчинок і запитують, як йому вдалося виїхати за кордон під час військового стану, адже це незаконно.

"Телеграф" розповідає, де зараз Олександр Еллерт, чим він займається та як підтримує Україну. Український комік, один із сценаристів "Квартал 95", якому у листопаді виповнилося 37 років, наприкінці літа 2023 року заявив про те, що виїхав легально без допомоги Міністерства культури України та, тим більше, президента країни Володимира Зеленського. Більше того, він за цей час уже двічі повертався до України і через якийсь час знову виїжджав до Америки.

Як Еллерт виїхав до США

"Я офіційно залишив Україну за всіма нормами законодавства під час військового стану. Також під час повномасштабного вторгнення я повертався до країни двічі (липень та грудень 2022) і можу це зробити знову. Міністерство культури, "Квартал 95", президент будь-якої країни, Доктор Стрендж, доктор Комаровський, "Шлях", Добробат ніякого відношення до мого перетину кордону не мають", — писав Еллерт наприкінці серпня у себе в Instagram.

Проте критика майже під кожним його постом залишається.

До повномасштабної війни Олександр Еллерт став відомим гумористом завдяки участі у проекті "Ліга сміху", де він був учасником команди "Луганська збірна". Однак глобальна популярність у нього з’явилася після того, як він у 2020 році взяв участь у першому сезоні телевізійного шоу "Холостячка". Нагадаємо, що в ньому українська актриса Ксенія Мішина обирала собі нареченого і ним виявився Еллерт. Після цього вони зустрічалися деякий час і зробили кілька фотосесій, але в результаті розлучилися.

Де живе та чим займається Еллерт

Зараз Еллерт живе у Сан-Дієго. Звідти він іноді виїжджає на гастролі містами США, де є російськомовна публіка і дає концерти в невеликих клубах. Також, наприкінці літа він з’явився у YouTube-проекті "Просмажка", який в Америці організував популярний опозиційний російський комік Олександр Незлобін. У цій програмі Еллерт разом із російськими стендаперами, які втекли зі своєї країни, "просмажував" російського актора Олексія Паніна. Нагадаємо, що цей артист відомий своїми скандальними заявами та епатажними витівками. 2014 року він підтримав анексію Криму, але з 2022 року активно підтримує Україну та проживає в Іспанії.

Як у цьому шоу, так і на своїх виступах Олександр гостро жартує як з Путіна, так і з росіян. Також він регулярно донатить сам на потреби ЗСУ та організовує збори. Зокрема, з 18 листопада він проводив акцію зі зборів коштів на подарунки до Нового року для дітей, які зараз перебувають на прифронтовій території. Щоправда, акцію досі не закрито. На "банку" метою вказано один мільйон гривень, але зібрано поки що 46167 грн.

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