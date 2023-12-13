"Всі гроші — на ЗСУ!": навколо програми з Оленою Кравець із "Кварталу" спалахнув скандал

У 2024 програма виходити не буде

Днями стало відомо, що з держбюджету України виділили понад 27 млн. грн. на виробництво вечірнього шоу, провідною якого є актриса Олена Кравець. Інформація викликала шквал обурення серед українців.

Ведуча вже прокоментувала скандал навколо фінансування програми "Тихий вечір з Оленою Кравець", що розгорівся. Свою позицію вона оприлюднила у Instagram.

Спершу творці шоу просили 32,85 мільйона. Ця інформація є на сайті Prozorro.

В офіційній заяві телеканалу йдеться, що мова ніби про виробництво програми цього року, договір про що було укладено 20 січня 2023 року. За ним сума фінансування становила 32 мільйони за 37 випусків. Пізніше фінансування скоротили до 27,5 мільйона, адже протягом року було виготовлено на шість випусків менше, ніж планувалося спочатку.

Крім того, сама Олена Кравець у Instagram заявила, що у 2024 програма виходити не буде. Вона закривається і жодного фінансування не передбачено. Усі витрати стосуються поточного року, а не 2024-го.

"Кошти, про які йдеться, були виділені на зйомки програми у 2023 році ще на початку року. У 2024 році шоу не виходитиме. Я є тільки особою та ведучою програми. Я працюю за зарплату, з якої сплачую податки і не відповідаю за розподіл коштів та фінансування будь-яких проектів каналу.Уся команда Тихого вечора, а це велика кількість людей, робить свій внесок у інформаційну війну. За цей рік у нас у гостях були військові, волонтери, культурні діячі, політики, герої цієї війни — всі, хто зараз стоїть на варті життя країни і кожного з нас. Слухати їх, розповідати їх історії було честю для мене, а вони якось охоче приходили в "Тихий вечір" і ділилися своєю внутрішньою силою та теплом. "Мені приховувати нічого, тому я не боюся цієї зливи і далі житиму своє життя і робити те, у що вірю і що потрібно людям", — висловилася ведуча.

При цьому користувачів мережі ситуація не влаштувала. Люди продовжили висловлюватися проти виділення фінансування шоу: "Всі кошти мають йти на ЗСУ!!!! Знімайте свої тихі вечори за донати або за власні кошти!!!! Гидота. Це все вже слухати!!!!! Виправдання хапуг, не нажеруться ніяк!!!!"; "Якби ваші діти,чоловіки,батьки,брати сиділи в окопі без тепла,омуніції, тепловізора, без авто і без зброї я тоді хотіла б вас почути. Кожен пристосувався в теплі і добрі і розказує про інформаційну війну. Ще про важливість доріг і бруківки розкажіть"

Раніше "Телеграф" писав, що Олена Кравець розповіла, які у неї зараз стосунки із Зеленським.